Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.05.2017

60

0 23.05.201760

Eine Schülerin des Herzog-Christian-August-Gymnasiums in Sulzbach-Rosenberg hat eine Orientierungshilfe für Menschen mit Sehbehinderungen entwickelt, die bequem an der Hand getragen werden kann.

Dafür erhält Robin Lauerer (18) den Sonderpreis „Innovationen für Menschen mit Behinderungen“ der Christoffel-Blindenmission (CBM). Der Preis wird im Rahmen des Landeswettbewerbs Bayern der Stiftung „Jugend forscht“ vergeben.Der Taststock ist seit über 70 Jahren ein wichtiges Hilfsmittel für blinde undsehbehinderte Menschen. Robin fand aber, dass eine Orientierungshilfe moderner,handlicher und sogar besser sein könnte. Deshalb entwickelte sie einen Handschuh,der bei jeder Armbewegung Hindernisse in bis zu drei Meter Entfernung mitUltraschall-Sensoren wahrnimmt und den Träger mit leisen Tönen und Vibrationdarauf aufmerksam macht. Wichtig war ihr dabei, dass der Handschuh selbst leichtund robust ist, ohne den Träger beim Greifen oder Tasten zu stören. Bei ihremPrototypen hat sie deshalb die Sensoren, die kleinen Vibrationsmotoren, dieBatterie, den An-Aus-Schalter und den Minicomputer auf eine kleine Platteinstalliert, die gerade einmal so groß wie der Handrücken ist.Die gesamte Technik ist mit einem festen Stretch-Stoff umhüllt, auf dem die Schülerin drei leuchtend gelbe Punkte angebracht hat – mit diesem Symbol ist für die Umwelt leicht zu erkennen, dass ein Mensch mit Sehbehinderung diesen Handschuh trägt.Während der Entwicklungsphase hat die Jugendliche ihren Prototypen immer wiedergemeinsam mit Sehbehinderten getestet und deren Verbesserungsvorschläge undWünsche in ihr Projekt mit eingebunden. Zum Beispiel hat sie zusätzlich noch einenNotfallknopf in den Handschuh eingebaut. Dieser versendet über einen Bluetooth-Impuls eine SMS mit vorgefasstem Text an einen beliebigen Notfallkontakt.Für diese Entwicklung bekommt Robin Lauerer den CBM-Sonderpreis. Landessieger haben Chance auf nächste Runde - den Bundeswettbewerb Der CBM-Sonderpreis zeichnet jedes Jahr kreative Studien und Erfindungen aus. Prämiert werden Arbeiten, die behinderten Menschen den Alltag erleichtern oder sich mit dem Zusammenhang von Krankheit und Behinderung befassen. Gewinnen können außerdem Ideen, die einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit hier und in Entwicklungsländern leisten. Denn weltweit gibt es rund eine Milliarde Menschen mit Behinderungen, 80 Prozent von ihnen leben in den ärmsten Regionen der Welt.Alle ausgezeichneten Landessieger haben die Chance, den von der CBM ausgeschriebenen Bundessonderpreis zu erhalten. Dieser wird im Juli vergeben undist mit 300 Euro dotiert. Die Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten und ältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland. Sie fördert seit über 100 Jahren Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist es, das Leben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zu vermeiden und gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBM unterstützt zurzeit 650 Projekte in 63 Ländern. Weitere Informationenunter www.cbm.de.