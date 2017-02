Sonntagsschutz kehrt zurück

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

"Gott sei Dank, es ist Sonntag": Dieses Leitwort der evangelischen Kirche stellten die örtlichen Mitarbeiter des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt der Evangelischen Kirche in Bayern (Kda) beim hiesigen Männerbund über das Comeback des Sonntagsschutzes.

Der stellvertretende Männerbundvorsitzende Andreas Weber stellte dazu fest: "In den vergangenen Jahren musste der Schutz der Sonntagsruhe oft hinter wirtschaftlichen Interessen zurücktreten." Der Kreis der Erwerbstätigen, die auch sonn- und feiertags ins Büro, in die Fabrik oder ins Geschäft mussten, sei zunehmend ausgeweitet worden. Doch nun hätten die Gerichte diesem Trend zumindest in einer Branche einen Riegel vorgeschoben.Für verkaufsoffene Sonntage im Handel steckt ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 11.11.2015 enge Grenzen. Die Richter erklärten die Praxis von Shoppingcentern, Baumärkten oder Möbelhäusern, sich mit Alibi-Anlässen Genehmigungen für Sonntagsöffnungen zu verschaffen, für rechtswidrig. Nach Schätzung der kirchlich-gewerkschaftlichen Allianz für den freien Sonntag stünden damit bundesweit mehr als die Hälfte der sonntäglichen Verkaufsevents auf der Kippe.Die neuen rechtlichen Grenzen verkaufsoffener Sonntage erläutert auch ein dreiminütiger kda-Trickfilm "Verkauft den Sonntag nicht", zu sehen unter www.kda-bayern.de.