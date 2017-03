Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

26.03.2017

Tief graben sich die zwölf Spaten in den feuchten Sandhügel. Dann fliegen gelbe Klumpen durch die Luft. Trotz dreckiger Schuhe, in den Gesichtern von Eckhard Winkler und Gregor Stephan ist Erleichterung zu erkennen. Es ist Samstag, die Sonne scheint, und der Auftakt für ein Großprojekt geschafft.

"Bleiben vor Ort"

Zugang barrierefrei

Ärzte Zahnarztpraxis



Eckhard Winkler , Zahnarzt mit Schwerpunkt Prothetik/Implantatprothetik.



Dr. Dajana Reu , Fachzahnärztin für Oralchirurgie



Dr. Annette Kolland-Taschek , Zahnärztin, zertifiziert in Kinderzahnheilkunde



Claudia Stephan , Zahnärztin, zertifiziert in Funktionsdiagnostik und Therapie



Daniel Götz , Zahnarzt mit Schwerpunkt Endodontie



Des Weiteren wird Markus Blank , Facharzt für Anästhesiologie, für Behandlungen in Narkose zur Verfügung stehen



Kieferorthopädie



Gregor Stephan ist Fachzahnarzt für Kieferorthopädie und wird als solcher in eigener Praxis tätig sein.

Bagger, Schotter, Erdhügel. In den sozialen Netzwerken diskutierten die Leute schon eifrig, was denn da los sei, gegenüber des Krötensee-Schulkomplexes. Nun ist das Geheimnis gelüftet: In der Dieselstraße 24 wird eifrig gebaut. Noch heuer soll dort ein modernes Dienstleistungsgebäude mit kieferorthopädischer und zahnärztlicher Praxis entstehen."In den jetzigen Räumen in der Rosenberger Straße 37, gegenüber des Liliencenters, wird es langsam, aber sicher einfach zu eng. Und sie entsprechen auch nicht mehr den allgemeinen Anforderungen", betont Zahnarzt Eckhard Winkler gegenüber der SRZ. Er und Gregor Stephan, Fachzahnarzt für Kieferorthopädie, praktizieren schon lange unter einem Dach. Winkler im Parterre des Anwesens in der Rosenberger Straße, Stephan im 1. Stock. Kurzerhand schlossen sie sich zu einer Bauherrengemeinschaft zusammen. Das Ziel: Eine neue, moderne und geräumige Praxis soll entstehen.Den Ärzten war klar: "Wir bleiben vor Ort und investieren hier in ein neues Gebäude, um die Zahnmedizin und Kieferorthopädie in Sulzbach-Rosenberg für unsere Patienten die nächsten Jahrzehnte in gewohnter Qualität weiterführen zu können." Eckhard Winkler behandelt seine Patienten seit 2005 in Sulzbach-Rosenberg. Gregor Stephan übernahm Anfang 2016 die Leitung der kieferorthopädischen Praxis von seiner Mutter Dr. Ilse Stephan."Die Freude ist nicht nur bei den Bauherren groß, sondern auch beim Bürgermeister", wie Stadtoberhaupt Michael Göth beim offiziellen Spatenstich am Samstag dazu bemerkte. Das Bekenntnis, hier vor Ort für die zahnmedizinische Versorgung der Bürger zu investieren, sei goldrichtig. "Sulzbach-Rosenberg hat zurzeit ein sehr gutes Klima für Investitionen. Das gilt für Unternehmer und private Bauherren gleichermaßen." Das sehe man beispielsweise deutlich bei den Industrie- und Baugebieten, deren Parzellen stets in kürzerster Zeit verkauft seien.Wie die Vertreter aus Stadtplanung, Politik, Bau-, Bank- und Finanzwesen von den Investoren hörten, wird der Standort "auf der grünen Wiese", neben dem Discounter Aldi und gegenüber der Krötenseeschule, viele Vorteile in sich vereinen. Unter dem Gebäude bietet eine Tiefgarage 13 Stellplätze. Im Erdgeschoss zieht die Zahnarztpraxis Winkler & Kollegen auf rund 450 Quadratmetern ein. Im Obergeschoss wird die kieferorthopädische Praxis Stephan auf rund 300 Quadratmetern ihre Patienten versorgen. Die restliche Fläche im Obergeschoss (rund 150 Quadratmeter) ist für Büros und Sozialräume der Praxis Winkler eingeplant.Das Gebäude wird barrierefrei erstellt. Gehbehinderte Patienten der Praxis Stephan können ebenfalls im Parterre behandelt werden. "Direkt vor dem Gebäude werden nun endlich", wie die beiden Ärzte betonen, "25 Parkplätze zur Verfügung stehen." Das lästige und nicht ganz ungefährliche Überqueren der Straße vom Liliencenter-Parkdeck zur jetzigen Praxis ist dann Geschichte. Das Gesamt-Investitionsvolumen beträgt knapp drei Millionen Euro. Das neue zahnärztliche Dienstleistungsgebäude soll bereits im 4. Quartal dieses Jahres bezugsfertig sein.___Weitere Informationen: www.stephan-kfo.de und www.die-zahnaerzte-suro.de