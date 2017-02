Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Zwei aufgesprühte seitenverkehrte Hakenkreuze prangten am Montagmorgen am Gebäude einer Schule in der Krötenseestraße. Unbekannte hatten sie frühestens am Samstag um 18 Uhr dort angebracht.

Die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg beziffert den dadurch verursachten Schaden in ihrem Pressebericht auf rund 100 Euro. Hinweise auf die Täter nehmen die Beamten unter 09661/8744-0 entgegen.