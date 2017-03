Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

27.03.2017

Es dürften am Ende etwa 450 000 Euro sein, die heuer für den Unterhalt des Wasserleitungsnetzes der Stadt aufgewendet werden. Stadtwerkeleiter Roland Kraus spricht hier von einer Daueraufgabe zur Sicherung der hohen Qualität des Wassers. Zurzeit liegt der Zugang in den Untergrund am Loderhof offen.

Dieser finanzielle Aufwand wirkt sich enorm auf die Qualität und Quantität und demnach auf den sehr guten Zustand unseres Wassers aus. Stadtwerke-Leiter Roland Kraus

Seit rund zweieinhalb Wochen buddeln und graben sich die Mitarbeiter der Tiefbaufirma Braun aus Ursulapoppenricht und der Stadtwerke in der Beethoven- und Hans-Watzlik-Straße in die Tiefe. Ihr Ziel ist es, auf exakt 320 Metern Länge die alten Wasserleitungen gegen neue, extrem belastbare Rohrleitungen auszutauschen. Werksleiter Roland Kraus geht alleine für dieses Vorhaben, das bis Ostern abgeschlossen sein soll, von rund 65 000 Euro Kosten aus.Wie der Fachmann beim Gespräch mit der SRZ informiert, kämen im laufenden Jahr in Sulzbach-Rosenberg für Netz-Unterhalt und -erneuerung rund 450 000 Euro zusammen. "Dieser finanzielle Aufwand wirkt sich enorm auf die Qualität und Quantität und demnach auf den sehr guten Zustand unseres Wassers aus", weiß Kraus aus Erfahrung.Über Rohrbrüche, Wasserverluste und andere Schäden geben Intervalluntersuchungen alljährlich Aufschluss. Danach arbeiten die Stadtwerke eine Prioritätenliste mit den intensivsten Problembereichen aus - beispielsweise Stellen mit extremen Wasserverlusten oder gehäuften Schäden. Einher geht die Überprüfung der Schieber und Hydranten, um die betroffenen Leitungen und Straßenzüge genau einzugrenzen.Für die Anlieger entstehen am Loderhof ganz aktuell keine Kosten, es sei denn, die Bewohner wollen die Hausanschlüsse ihrer Wasserleitung erneuern. Dann werden Kosten ab der Grundstücksgrenze erhoben. Über die Behinderungen durch die Baumaßnahmen wurden sie schon Tage vorher informiert.Flankiert werden die Arbeiten von der Erneuerung brüchiger Bordsteine und dem Auftrag einer neuen Asphaltdecke auf rund einem Drittel der Straßen, da wegen der Belastung durch den Schulbusverkehr in der Beethovenstraße Fahrrinnen entstanden. Als nächste Maßnahmen stehen in Sachen neue Wasserleitungen die Bereiche Am Spittlberg (Osterferien), Vogelherdstraße und An der Point auf der Agenda der Stadtwerke.