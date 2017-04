Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

28.04.2017

Eine reibungslose Wasserversorgung ist für die Stadtwerke nach eigenen Angaben die oberste Handlungsmaxime. Deshalb stand in den letzten Wochen im Bereich der Straße Am Spittlberg in Nähe des HCA-Gymnasiums - im Januar hatte es dort einen Rohrbruch gegeben - die Erneuerung der Hauptleitung auf etwa 80 laufenden Metern auf dem Dienstplan. Statt des alten Graugussrohres verlegten die Arbeiter der Tiefbaufirma Braun aus Ursulapoppenricht Kunststoffrohre mit 10 Zentimeter Durchmesser.

Die Trasse ist bereits wieder verfüllt, aktuell liefen erste Asphaltierungen. Die Kosten gaben die Stadtwerke mit rund 20 000 Euro an.