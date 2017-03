Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Viele Patienten sind Kinder und Jugendliche, deren einzige Chance auf Heilung eine Stammzellenspende ist. Auch wenn es schon fast sieben Millionen Freiwilliger gibt, findet immer noch jeder siebte Patient keinen Lebensretter. Unter dem Motto "Stäbchen rein - Spender sein" fand an der Berufsschule in Sulzbach-Rosenberg eine Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspende (DKMS) statt.

Nach der Begrüßung durch Schulleiter Bernhard Kleierl erklärte F. Martin von der DKMS den Ablauf einer Stammzellenspende. Mögliche Risiken gebe es für Spender so gut wie keine, das bestätigte auch ein aktiver Spender. Das Organisieren des Typisierungstages hatte die Klasse WIN12 innerhalb ihrer Projektarbeit übernommen. Nach kurzer Einführung durfte diese Klasse die Freiwilligen auch selbstständig typisieren."Stäbchen rein - Spender sein" beschreibt hierbei den Akt der Typisierung treffend: Denn um in die DKMS-Spenderdatei aufgenommen zu werden, müssen mit zwei Stäbchen lediglich Abstriche an der Innenseite der Wange gemacht werden, damit können die erforderlichen Gewebemerkmale festgehalten werden.Zeitgleich führte eine Klasse an der Berufsfachschule ebenfalls die Typisierung durch. Da jede dieser Aktionen mit Kosten verbunden und die DKMS gemeinnützig ist, ist sie auf Spendengelder angewiesen. Deshalb sammelten die Berufsschüler fleißig Geld von den Berufsschülern bei ihren Firmen.Der Pausenverkauf mit einem Weißwurstfrühstück, das die Nahrungsabteilung vorbereitet hatte, vergrößerte die Summe zusätzlich. Am Ende waren es über 130 neue Spender, die sich registrieren ließen. Zuletzt wurde ein symbolischer Scheck über die gesammelten Spenden an die DKMS überreicht.