14.02.2017

Ein dunkler Stall. Hühner, Enten, Gänse drängen sich auf engem Raum. Sie können nicht ins Freie, obwohl es draußen weder infizierte Wildenten, Möwen oder Reiher gibt. Die Stallpflicht im Landkreis wegen der Geflügelpest bedeutet Qualen für viele Vögel. Und es ist kein Ende abzusehen.

Kein Außenkontakt

Angst vor Katastrophe

Großes Unverständnis

Massentötung als einziges Mittel? Besuch im Landkreis bei einem Privat-Geflügelhalter, der lieber anonym bleiben will. Der Tierfreund hat ein Dutzend Hühner, einige Enten und Gänse. Sie leben normalerweise auf einem 200 Quadratmeter großen eingezäunten Areal mit Schwimmbecken, Bäumen und sandigen Ecken. Am Abend fanden sie sich wieder im Stall ein - doch der ist seit vielen Wochen ihr einziges Zuhause: Es bleibt ihnen nur der sehnsuchtsvolle Blick durchs Maschendraht-Gitter, wenn der Besitzer die kleine Holzhütte lüftet.



"Es ärgert mich, dass das Tierwohl hintangestellt wird durch diese Verordnung", meint der Hobby-Züchter. Die Tiere leiden unter dem Eingesperrtsein, besonders bei den Enten und Gänsen macht sich die fehlende Wasserfläche bemerkbar. Hauptkritikpunkte des Geflügelhalters: Keiner wisse, welche Vögel wann das Virus wie einschleppen, es gebe keine Hilfestellung seitens der Behörden. "Die einzige Möglichkeit ist das massenhafte Umbringen der Tiere, teils auf Vorrat. Das kann es doch nicht sein!" Auch ein wirksamer Impfstoff sei nicht in Sicht.



Die Artenvielfalt gerate in Gefahr, weil jegliche Märkte, Tauschbörsen oder sonstige Treffen untersagt seien. "Wir können die Tiere doch nicht einsperren, bis sie eingehen", meint der Geflügelhalter. Er und viele andere fühlen sich alleine gelassen durch die Bürokratie. (ge)

H5N8 ist da - die Geflügelpest hat sich in den Landkreisen Schwandorf und Regensburg bestätigt: Ausbrüche der "hochpathogenen aviären Influenza" in Nutzgeflügelbeständen veranlassten das Veterinäramt Amberg-Sulzbach, darauf hinzuweisen, "dass für den gesamten Landkreis nach wie vor die allgemeine Stallpflicht für Geflügel gilt und dieser dringend uneingeschränkt Folge zu leisten ist." Zuwiderhandlungen gegen diese seuchenrechtliche Anordnung würden mit Bußgeld geahndet. Um die Ausbreitung zu verhindern, sind auch landkreisübergreifende sogenannte Restriktionszonen eingerichtet worden. In Amberg-Sulzbach gilt deshalb in Teilen der Gemeinden Ebermannsdorf, Ensdorf, Rieden und Schmidmühlen neben allgemeiner Stallpflicht auch ein Verbringungsverbot (Bestandsperre) für Geflügel.Dass Geflügelfarmen mit Tausenden von Tieren Vorsichtsmaßnahmen treffen, leuchtet ein. Doch wie ist das mit dem Privatbesitzer, bei dem drei Hühner im Garten scharren? Aufstallung heißt: Kein Geflügel im Freiland. Hühner, Gänse, Enten usw. dürfen nur im Stall oder im überdachten, abgeschlossenen "Wintergarten" laufen - Kontakt mit draußen ist streng verboten. Das gefällt weder dem Federvieh noch den Besitzern. Harald Pilhofer vom Bioland-Hof in Büchelberg betrachtet die Entwicklung mit höchster Sorge: Bei ihm produzieren 12 000 Hühner Bio-Eier. Auch sie dürfen nicht auf die Wiese hinaus - aber sie haben wenigstens eine Alternative: Der riesige Stall hat einen Außenklimabereich, ein überdachter, abgeschlossener Wintergarten neben dem eigentlichen Stall."Sie wirken recht zufrieden", meint der Landwirt, "momentan vermissen sie die Wiese nicht". Jetzt wäre es draußen sowieso nicht optimal fürs Federvieh: Schnee, kalte Füße, Wind: "Das macht zur Zeit wenig Sinn." Die Erzeugnisse der Hühner dürfen nach wie vor als "Bio-Eier" verkauft werden, schließlich kommt es mehr auf die Ernährung und Haltung an als auf einen Freilauf draußen. Doch im und um den Hof herrschen höchste Vorsichtsmaßnahmen. Stete Desinfektion, Sauberkeit und aufmerksames Handeln sind angesagt in diesen Zeiten, die einen Direktvermarkter wie den Büchelberger Betrieb hart treffen könnten. Mit Besorgnis hat Harald Pilhofer die Entwicklung in den Landkreisen Regensburg, Schwandorf und Geiselhöring verfolgt, wo zahllose Tiere gekeult werden mussten. Das Virus werde immer aggressiver und resistenter. "Ich hoffe auf wärmeres Wetter, dann wird die Situation erfahrungsgemäß besser."Unverständlich ist für Pilhofer dagegen das Verhalten mancher Privat-Hühnerbesitzer, die sich nicht an das Verbot halten. "Sie könnten eine Katastrophe heraufbeschwören, wenn sich ihre Tiere infizieren!" Schließlich leide die ganze Region dann unter den Zwangsmaßnahmen, die indirekt auch den Menschen betreffen.Joachim Hagen vom Geflügelzuchtverein Sulzbach-Rosenberg stuft die Situation als sehr schwierig ein. Taubenhalter seien zwar nicht betroffen, dafür umso mehr die Rassegeflügelzüchter: "Die mussten teilweise bis zu 50 Prozent ihrer Tiere schlachten, damit die anderen mehr Platz haben im Stall."Er versteht nicht, warum es keine zweite Meinung zur Arbeit des Friedrich-Löffler-Instituts gebe. "Warum isoliert man nicht mal einen befallenen, kleinen Bestand und erforscht, wie sich das Virus ausbreitet und auswirkt? Stattdessen wird sofort alles gekeult." Kleine Geflügelzüchter hätten eben keine Lobby. Fazit: Sehr unbefriedigend, das Ganze. Außer Sperrungen, Verboten und Massentötungen ist kein Gegenmittel in Sicht. Und darunter leiden auch die gesunden Tiere.