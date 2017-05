Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Knisternde Spannung in der großen Turnhalle: 86 Schüler der 12. Jahrgangsstufe stellen sich am Herzog-Christian-August-Gymnasium seit Mittwoch der Abiturprüfung. Gestern fiel der Startschuss mit dem Fach Mathematik, dem noch zwei weitere schriftliche Prüfungen folgen werden. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt den Schülern der Q12 allerdings nicht, da schon am Dienstag, 9. Mai, das Fach Deutsch auf dem Prüfungsplan steht. Drei Tage später müssen die Abschlussschüler ihre Kenntnisse dann im wählbaren dritten Abiturfach unter Beweis stellen. Nach einer einwöchigen Pause folgen noch vor Pfingsten die beiden mündlichen Prüfungen. Auch hier hatten die einst "Oberprimaner" genannten Schüler Wahlmöglichkeiten zwischen einzelnen Fächern. Bleibt zu hoffen, dass sich alle bei der Bekanntgabe der Abiturnoten am Freitag, 2. Juni, über ihre Ergebnisse freuen. (Angemerkt)