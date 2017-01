Sternsinger Herz Jesu starten

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.01.2017

13

0 02.01.201713

Im Neujahrsgottesdienst wurden über 40 Kinder und Jugendliche aus den Reihen der Ministranten und Firmlinge als Sternsinger ausgesandt. In orientalischen Gewändern als "Heilige Könige" bringen sie den Weihnachtssegen zu den Menschen in Rosenberg, von Montag bis Mittwoch. Die Sternsinger gestalteten den Gottesdienst und stellten das Motto der Aktion vor. So wurde mit einem Anspiel auf die Folgen des Klimawandels hingewiesen, unter denen viele Menschen bereits extrem leiden. Pfarrer Saju Thomas segnete am Ende Weihrauch und Kreide der Sternsinger und sandte sie mit dem Segen Gottes aus. An alle Bewohner erging seine Bitte um freundliche Aufnahme und ein herzlicher Dank für die hoffentlich zahlreichen Spenden.