Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.01.2017

02.01.2017

"Die Sternsinger kommen", heißt es wieder in den ersten Tagen des neuen Jahres. In der Zeit von Neujahr bis Heilig Drei König ziehen die Jugendlichen mit ihrem Stern von Haus zu Haus nach der Devise "Segen bringen - Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit."

Die Sternsingeraktion 2017 richtet ihren Blick besonders auf Kinder, die in der extrem trockenen Region Turkana im Norden Kenias unter den Folgen des Klimawandels leiden. Die Sorge um die Umwelt und schwindende Ressourcen bestimmt das Leben eines Großteils der Bevölkerung Afrikas.Mittlerweile werden die Folgen des falschen Umgangs mit der Schöpfung immer deutlicher sichtbar und spürbar. Armut und soziale Spannungen breiten sich aus. Deshalb müssen alle an der Bewahrung der Schöpfung mitarbeiten, ein jeder mit seiner Erfahrung, seinen Initiativen und seinen Fähigkeiten.Bei der Sternsingeraktion bringen Kinder und Jugendliche in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen "Christus segne dieses Haus" zu den Menschen und schreiben ihn mit Kreide an die Haustüren: 20 C +M+B+17. Dabei sammeln sie Spenden für notleidende Kinder.Aus der Pfarrei St. Marien Sulzbach sind in der Zeit von Neujahr bis Heilig Drei König 110 Sternsinger im ganzen Stadtgebiet, in den Seniorenheimen und im Krankenhaus unterwegs. Gemeindereferentin Maria Witt hat die Organisation übernommen, sich vorher mit den "Sternsingern" getroffen, sie auf ihre Aufgabe vorbereitet, in Gruppen zusammengestellt und sie auf die 36 Gebiete verteilt.Die Sternsingeraktion weist nicht nur auf die Situation der Kinder in Not hin, sondern sie leistet konkrete Hilfe. Das Geld, das dabei gesammelt wird, kommt durch das Kindermissionswerk Hilfsprojekten für Kinder in aller Welt zugute."Segen bringen - Segen sein", unter diesem Leitwort stand natürlich auch der Aussendegottesdienst der Pfarrei St. Marien Sulzbach. "Wir feiern Eucharistie am Neujahrsabend 2017 mit Aussendung der Sternsinger", begrüßte Kaplan Daniel Fenk die Gottesdienstbesucher zum festlichen Abendgottesdienst in der Pfarrkirche St. Marien.Am Ende der Messe wies Kaplan Daniel Fenk alle Sternsinger noch einmal auf die Bedeutung ihres Dienstes hin und segnete sie. Nach einem gemeinsamen Schlusslied zogen sie aus der Kirche aus. Musikalisch festlich gestaltet wurde die Messfeier von Kirchenmusiker Steffen Kordmann an der Orgel.