Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

31.12.2016

1

0 31.12.2016

Ministranten und Firmlinge aus der Herz-Jesu-Pfarrei in Rosenberg machen sich zu Beginn des neuen Jahres auf den Weg. Sie bringen ihnen den Segen des Mensch gewordenen Gottes und sammeln für Kinderhilfsprojekte weltweit.

Heuer steht das Ganze unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein - Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit". Mit den Spenden wird Kinder in gut 3000 Projekten rund um den Erdball geholfen. Die Sternsinger besuchen die Rosenberger an folgenden Tagen:Montag, 2 Januar: Hans-Böckler-Str., Friedrich-Ebert-Str., Franz-Fischer-Str., St.-Georg-Str., Theodor-Heuß-Str., Hugo-Geiger-Str. (bis ehemaliger Coop), Maximilian-Kolbe-Str., Seilbahnweg, Stoltzenbergstr., Steinbruchweg, Czeikestr., Meierfeldstr., Rosenbachstr., Kettelerstr., Konrad-Kurz-Str., Mittelweg, Kirchplatz, Am Stadion, An der Pirnermühle, Sulzbacher Str., Hangweg, Hauptstr. (bis Kirwaplatz), Richard-Wagner-Str., Prof.-Alois-Groh-Str., Loderhofstr., Franz-Schubert-Str., Gluck-Str., Bach-Str., Max-Reger-Str., Mozartstr., Lohestr., Grüner Weg, Keplerstr., Kopernikusstr., Einsteinstr., Galileistr., Neue Heimat: Rabenholzstraße. Des Weiteren: An der Rabenleite, Dolestr., Haus Rabenholz, Obersdorf: Dorfstr., Poppenrichter Weg, Zeisigweg, Finkenweg, Tannenweg, Obersdorfer Str. (rechte Seite).Dienstag, 3. Januar: Melanchthonstr., Dr.-Martin-Luther-Str., Dr.-Chr.-Gack Str., Schlesierstr., Lobenhofstr., Lobenhof, Adam-Stegerwald-Str., Theodor-Leipart-Str., Oberschwaigstr., Oberschwaig, Heinrich-Heine-Str., Nordstr., Bonhoeffer-Str., Hauptstr. (ab Kirwaplatz), "Zentralbüro", Kirchweg, Schloßbergweg, Hugo-Geiger-Str. (ab ehemaliger Coop), Jahnstr., Hennebergstr., Albrecht-Stieber-Str., Im Tiefental, Bischof-Heckel-Str., Elsa Brandström Str., Südstr. (Nr. 1-58), Breitenbrunner Str., Zum Eichelberg, Tafelberstr., Auf der Windschnur, Amberger Str., Europastr., Edith-Stein-Str., Obersdorf: Drosselweg, Thannhäuserweg, Hans-Schlegl-Str., Amselweg, Obersdorfer Str. (linke Seite), Frohnbergstr., Schützenheim.Mittwoch, 4. Januar: Kropfersricht, Siebeneichen, Neuhof, August-Bebel Str., Sophie-Dürr-Str., Am Waldbad, Vollmarstr., Hammerphilippsburg, Fürstenmühlstr., Poststr., Am Anger, Am Steg, Johann-Flierl-Str., Friedrich-Silcher-Str., Frommstr., gesamter Hubberg, Hintere Hub, Villenstr., Rieglesbrunnenstr., Max-Planck-Str., Eleonore-Walter-Str., Unterschwaig, Industriestr., Fürstenmühle, Industriegebiet.Wer eine Spendenquittung wünscht, wendet sich an die Sternsingerbegleiter, sie führen eine entsprechende Liste mit. Verantwortlich für die Sternsingeraktion in der Pfarrei Herz Jesu ist Gemeindereferent Martin Melchner (102 254).