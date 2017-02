Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.02.2017

1

0 19.02.2017

200 Menschen, die geflüchtet sind, leben derzeit in Sulzbach-Rosenberg. "Das ist ein Prozent der Bevölkerung", macht Peter Geiger deutlich. Er ist einer von 50 bis 60 Helfern, die sich um Flüchtlinge kümmern. Große Aufgabe ist, den Menschen die Integration zu erleichtern. Doch das setzt auch deren Willen voraus.

Bei Praktika behilflich

Der Wille muss da sein

Untereinander vernetzt

Jetzt geht es hauptsächlich um die Integration. Peter Geiger

Wichtig ist, die Leute möglichst schnell ins Arbeitsleben zu integrieren. Hans Lauterbach

Die Freiwilligen haben sich zu "Sulzbach-Rosenberg hilft" zusammengeschlossen. Das war im Herbst 2014, als das islamfeindliche Bündnis Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) seine Spaziergänge startete. Hans Lauterbach erinnert sich, dass damals in der Stadtportal-Gruppe in Facebook Ressentiments gegen Ausländer, Migranten und Flüchtlinge gepostet wurden. Angesichts der Belegung von Turnhallen mit Flüchtlingen fürchteten manche, ihre Kinder hätten keinen Sportunterricht. Andere hingegen taten in den sozialen Netzwerken kund, Ausländer würden Frauen und Kinder vergewaltigen. Hans Lauterbach diskutierte mit, brachte Gegenargumente - und flog hochkant aus der Facebook-Gruppe.Mit Gleichgesinnten gründete er das Bündnis "Sulzbach-Rosenberg hilft", Peter Geiger ist einer seiner Mitstreiter. Als Notunterkünfte, wie beispielsweise die Realschulturnhalle, belegt wurden, kümmerte sich ein Team von "Sulzbach-Rosenberg hilft" um die dortigen Bewohner. Sie organisierten Sprachkurse, ein Betreuungsprogramm für die Kinder, richteten ein Frauencafé ein und schufen Sportangebote.Eine andere Gruppe fungierte als eine Art Wegweiser, erklärte den Flüchtlinge, wo sie was erledigen müssen, wo sie welche Einrichtung finden. "Jetzt haben wir ein Patenschaftskonzept", sagt Peter Geiger. Das heißt: Freiwillige fungieren als Paten für Familien und betreuen diese. "Das sind Begleiter im Alltag", formuliert es Hans Lauterbach.Das fängt bei der Wohnungssuche an und hört bei der Anmeldung für Kindergarten und Schule auf. "Jetzt geht es hauptsächlich um die Integration", erläutert Geiger. Ohne Hilfe seien die Menschen oft überfordert. Größte Barriere ist nach wie vor die Sprache. So können viele Eltern auch ihren Kindern nicht bei den Hausaufgaben helfen. Dann springen die Familienpaten ein und unterstützen die Mädchen und Buben beim Lernen. Auch Geiger und seine Frau tun dies. Aber auch alltägliche Fragen tauchen auf. Zum Beispiel diese: Wo kann das Kind zum Musikunterricht gehen?Bei der Suche nach Ausbildungsplätzen oder Praktika sind die Freiwilligen ebenfalls aktiv. "Wichtig ist, die Leute möglichst schnell ins Arbeitsleben zu integrieren", sagt Lauterbach und umreißt das große Ziel so: "Integration über Wohnen und Arbeiten." Andererseits informieren die Helfer auch die Einheimischen über die Situation der Geflüchteten, erklären, wie sie leben, wo sie herkommen und was die Ehrenamtlichen von "Sulzbach-Rosenberg hilft" leisten. Peter Geiger erzählt, dass der Helferkreis kürzlich sechs Unterrichtseinheiten bei der Bereitschaftspolizei bestritten hat. "Auch dabei geht es um gegenseitiges Verständnis", hebt er hervor. "Die jungen Polizisten waren sehr aufgeschlossen, genauso deren Lehrer", freut er sich.Sowohl Geiger als auch Lauterbach sagen aber klipp und klar, dass sie auch Integrationsbereitschaft von den Geflüchteten einfordern. "Der Wille dazu muss da sein", so Hans Lauterbach. "Es geht um die Akzeptanz unserer Regeln und Normen", sagt er. Dazu gehört auch, Frauen zu respektieren. Erstaunt waren einige Flüchtlinge, als die Initiative eine Diskussion über Atheismus organisiert hatte. "Dass es Menschen gibt, die Christen sind, die Muslime sind, die Juden sind, das leuchtete ihnen noch ein. Aber dass es Menschen gibt, die an gar keinen Gott glauben, damit taten sie sich schon schwer."Doch auch das sei eine gute Erfahrung für Flüchtlinge - nämlich zu lernen, dass in Deutschland es auch möglich ist, an gar nichts zu glauben und dass jeder das Recht hat, so zu leben wie er möchte, solang er nicht die Rechte anderer verletzt. Peter Geiger und Hans Lauterbach sind immer wieder verblüfft, wie gut manche Flüchtlinge in kürzerster Zeit Deutsch können. Lauterbach nennt sie liebevoll "unsere schlauen Schlümpfe". Sie stellen sich auch als Dolmetscher zur Verfügung, wann immer Sprachbarrieren überwunden werden müssen. "Da findet sich immer jemand, der übersetzt", weiß Peter Geiger aus Erfahrung.Auch die Flüchtlingspaten sind gut vernetzt, sie haben eine eigene WhatsApp-Gruppe. Hilfreich sei dies vor allem, wenn man eine Frage habe oder einen Tipp brauche . "Da piepst das Handy 27 Mal, weil die anderen die Lösung wissen", erklärt Lauterbach und freut sich: "Super ist das."