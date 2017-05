Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

21.05.2017

Lange Zeit war Ruhe, jetzt flogen wieder die Fäuste im Stadtgebiet - und das gleich drei Mal: Am Samstag kam es gegen 19 Uhr hinter dem Frühlingsfest im Hitzelmühlweg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Hirschauer und einem 17-jährigen Sulzbacher.

Letzterer schlug dem Jüngeren mit der Faust derart ins Gesicht, dass dieser fiel, mit dem Hinterkopf auf einer Treppe aufschlug und bewusstlos liegen blieb. Das Opfer war glücklicherweise kurz darauf wieder ansprechbar und wurde leicht verletzt sofort mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus St. Marien nach Amberg gefahren.Kurz nachdem der erste Tag des Frühlingsfestes am Samstag gegen Mitternacht sein Ende nahm, gerieten in Sulzbach-Rosenberg zwei Pärchen in Streit. Sie waren gerade auf dem Nachhauseweg vom Frühlingsfest, als sie in der Rosenberger Straße aufeinander trafen. Schnell gerieten, die angetrunkenen Beteiligten in einen Streit, es kam zur Rauferei. Die Polizei klärt noch den genauen Hergang und die Umstände.Im dritten Fall, so schildert es der Polizeibericht, kam es schließlich am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr in der Rosenberger Straße auf Höhe des Stadtturms, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein 18-jähriger Sulzbacher mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt. Der unbekannte Schläger konnte vor dem Eintreffen der Polizei allerdings flüchten.Um sachdienliche Hinweise in allen drei Fällen, insbesondere um Zeugenbeobachtungen, bittet die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg unter 09661/87 44-0.