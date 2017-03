Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

30.03.2017

4

0 30.03.2017

Jäger war 33 Jahre im Landesvorstand, davon 22 Jahre als Vorsitzender. Er fungierte Jahrzehnte lang als Beisitzer im Bundesverband. Derzeit ist er Präsident der Europäischen Bergleutevereinigung. Bei seiner Verabschiedung überreichte sein Nachfolger Armin Kraus ihm einen Geschenkkorb.Der Landesverband Bayerischer Bergmanns-, Knappen- und Hüttenmännischer Vereine umfasst 53 Vereine (Bergknappenvereine, Köhlervereinigungen, Museumsvereine, Blaskapellen, Spielmannszüge und Chöre) mit circa 7500 Mitgliedern aus der Oberpfalz, Niederbayern, Oberbayern, Oberfranken und Unterfranken. Armin Kraus war Beisitzer im Landesverband seit 2007. Der Grund für seinen Eintritt lag in der Organisation des 11. Deutschen Bergmannstages in Sulzbach-Rosenberg. Er organisierte die Bundesdelegiertenversammlung 2007 und eine bayerische Beirats- und Dirigententagung 2012 in der Herzogstadt. Bereits 17 Jahre lang ist er Vorsitzender des örtlichen Bergknappenvereins. Seine einstimmige Wahl zum Vorsitzenden des Landesverbandes Bayern erfolgte unter Leitung des Wahlvorstandes (Bundesvorsitzender Kurt Wardenga, Gladbeck, und Bundesgeschäftsführer Dietmar Richter, Lünen).Erster offizieller Termin des neuen Vorsitzenden ist an Pfingsten beim Bayerischen Bergmannstreffen in Berchtesgaden das Jubiläum "500 Jahre Salzbergwerk Berchtesgaden" mit Ministerpräsident Horst Seehofer als Schirmherr.Der neue Landesvorstand besteht aus Vorsitzendem Armin Kraus, Sulzbach-Rosenberg, 2. Vorsitzendem Hans Wiedemann, Penzberg/Oberbayern, Kassier Günter Laurer, Sulzbach-Rosenberg, Schriftführer Siegfried Bauer, Hirschau, den Beisitzern Josef Stadlbauer, Kropfmühl/Niederbayern, Reinhard Hertel, Reichenbach/Oberfranken, Andreas Wilhelm, Auerbach, Rudi Tuscher, Peißenberg/Oberbayern, Heiko Eisenbeiß, Stockheim/Oberfranken, und Alfons Bauer, Geschäftsführer, Amberg.