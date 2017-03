Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

24.03.2017

Zwei Jahre in der Welt unterwegs sein - wer wünscht sich das nicht? Diese Gelegenheit hatte die damals 19-jährige Franzi Gehr auf einem besonderen Passagierschiff. Sie durfte fremde Länder kennenlernen und das hautnah - als Mitbewohnerin einer kulturell bunt gemischten Vierer-Kabine.

Wir waren Menschen aus etwa 60 Nationen. Franzi Gehr

Hintergrund Ein Arbeitsbereich der "Logos Hope" ist ein riesiger Buchladen, in dem die Besucher, die meist in armen Verhältnissen leben, günstig einkaufen können. Franzi Gehr lacht, als sie an den Morgen denkt, an dem bei der Überquerung des Atlantiks fast alle Bücher am Boden lagen, weil eine große Welle das Schiff in Schieflage gebracht hatte: "Da halfen wir alle zusammen beim Aufräumen."



Das Schiff besucht Häfen auf allen Kontinenten und bleibt dort etwa zwei bis drei Wochen. Ein Dreier-Team reist der "Logos Hope" voraus und organisiert alles, auch das Programm mit den örtlichen christlichen Gemeinden. Das Ziel der "Operation Mobilisation" beschreibt die Sulzbach-Rosenbergerin so: "Bildung, Hilfe, Hoffnung bringen. Ich habe mitgeholfen, Dächer zu bauen, ja ganze Häuser, Wasserfilter einzubauen, Brillen zu verteilen, in Gottesdiensten und Versammlungen zu sprechen, Leute aufs Schiff einzuladen."



"Es sind viele arme Leute, die einfach dankbar sind für jede Hilfeleistung. Das hat mein Weltbild verändert, meine Werte hinterfragt und mich verändert", dieses Fazit zieht Franzi aus ihren Begegnungen. Die Menschen "stehen oft Stunden an, um die Bücherausstellung zu besuchen, ein Gespräch zu führen". Der Tag im Team beginnt um 7.45 Uhr mit einer Andacht. "Gott ist unsere Kraft-Quelle, die wir brauchen, um miteinander auf dem Schiff und mit den Besuchern klarzukommen." Ihre Reise führte nach Südostasien, über den indischen Raum nach Madagaskar und an die Ostküste Afrikas, über Süd- und Westafrika zu den Kanarischen Inseln, über den Atlantik in die Karibik, wo sie das Schiff nach zwei Jahren wieder verließ.

Seit 60 Jahren fahren Schiffe der christlichen Organisation "Operation Mobilisation" (OM) Häfen auf der ganzen Welt an, wo die Einheimischen vorbeikommen können. Franzi Gehr, eine Sulzbach-Rosenbergerin, fuhr auf der "Logos Hope" mit. Die 400 Mann Besatzung besteht zum größten Teil aus jungen Leuten, die diese Gelegenheit oft als Auszeit zwischen Schule und Ausbildung nutzen."Ich habe mich nach meinem Abitur für zwei Jahre bei OM beworben, um die Welt, mich selber, neue Leute und fremde Kulturen kennenzulernen und Herausforderungen, die ich so wahrscheinlich nie mehr in meinem Leben haben werde", erzählt die junge Dame. "Wir waren Menschen aus etwa 60 Nationen, darunter einige Familien und natürlich auch Offiziere, ein Koch und ein Kapitän - und was ein Schiff eben alles so braucht." Ein Tag im Hafen kostet rund 4500 Euro. Auf See kommt noch der Treibstoff dazu - alles Geld, das aus Spenden gesammelt wird. Franzi finanzierte sich wie jeder andere durch einen spendablen Freundeskreis.Die Arbeit ist sehr strukturiert: fünf Arbeitstage, wobei es insgesamt fünf Abteilungen gibt. "Ich selber war zuerst sechs Monate in der Küche, dort habe ich wohl an die 2000 Teller täglich gespült. Danach konnte ich in den Maschinenraum wechseln und musste zusammen mit dem 60-köpfigen Team die Maschinen überwachen, viel entrosten, Öl aufwischen, Tanks inspizieren, hatte zu tun mit Brandschutz und Seenot-Rettung und wir überprüften auch die tägliche Frischwasserlieferung."Die Begeisterung, mit der die Sulzbach-Rosenbergerin von ihren Erlebnissen erzählt, lässt erahnen, dass dieses Team ein ganz besonderes war. Es hatte nicht nur eine eigene Messe (so heißt der Speiseraum auf einem Schiff), sondern erlebte auch besonderen Zusammenhalt: Die samstägliche gemeinsame Stunde ließ sie zu einer eingeschworenen Truppe zusammenwachsen.