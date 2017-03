Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

26.03.2017

1063

0 26.03.20171063

Sulzbach-Rosenberg. Was für eine Partynacht in der Sulzbach-Rosenberger Innenstadt. Es dürfte eine der größten Partys des Jahres gewesen sein, so wie von Veranstalter Markus Brem auch angekündigt. Das Sulzbacher Kneipen und Disco Revival im Hexenkeller.



Gut zwei Stunden nach der offiziellen Eröffnung war dieser voll mit Leuten. So voll, dass sich vor dem Eingang eine lange Schlange auf Einlass begehrender bildete. Im Hexenkeller selbst brannte sprichwörtlich die Luft. Das Publikum entsprechend der Einladung und Musik der 80er und 90er tanzte dicht gedrängt vorm DJ Pult, unterhielt sich in den Ecken über alte Zeiten und belagerte die Bar, dass selbst die erfahrenen Servicekräfte mächtig ins Schwitzen kamen.Wer im Hexenkeller keinen Platz fand wich aus auf die Partnerlokale Bistro zur Zauberhöhle, Zur Schmiede, Old Bailey und Rosengarten. Wie viele Besucher es schlussendlich waren, konnte selbst Versanstaler Markus Brem nicht genau sagen. Aber zumindest mittendrinn war er für ein kurzes Statement zu haben, bevor er wieder die Kasse besetzte: „Das ist der Wahnsinn. Wenn ich bedenke, was wir dafür im Vorfeld für arbeit in die Organisation gesteckt haben, ist es jetzt umso schöner zu sehen, dass sich das wirklich rentiert hat. Schau dir einfach die Leute an, und schau wie sie feiern.“Auch das Publikum war begeistert, festgehalten zum Beispiel auch an einem Facebookkomentar von Simone Matheja: „Super und saucooler Abend wars! Echt mal ein riesen Dankeschön an Markus Brem und natürlich an alle anderen auch. Ihr ward einfach mega spitze. Wir waren auch in der Schmiede und im Rosengarten, echt ne geniale Sache. Wiederholungsbedarf!“