23.05.2017

Blick aus 30 Metern Höhe über die Stadt, Abstecher in den Rettungswagen, interessante, zwanglose Gespräche mit der Polizei: Der Blaulicht-Tag auf dem Kaufland-Parkplatz bot den Rettungskräften jede Menge Gelegenheit zur Information.

Den ganzen Tag da

Handys im Visier

(brü) Öffentlichkeitswirksam präsentierten sich die örtliche Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk (THW) und Rotes Kreuz (BRK) beim Tag der Blaulichter. Am Samstag war man auf den Kaufland-Parkplatz ausgerückt, um über die Arbeit und Spezialaufgaben zu informieren. Auch konnte man sich über die ehrenamtlichen Tätigkeiten und über das Berufsbild Polizei informieren.Die Feuerwehr war mit der Drehleiter dabei, mit der die Gäste in luftige Höhe gehoben wurden, um einen Ausblick über die Stadt zu erhalten. Für die Einsatzkräfte vor Ort war es aber auch wichtig, die Bevölkerung über die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Arbeit bei Feuerwehr, THW und BRK zu informieren. Den ganzen Tag über waren sie dabei verfügbar, erfuhren gerade zur Haupteinkaufszeit viel Zuspruch, bevor es am Nachmittag etwas ruhiger wurde. Allen Blaulichtern war der Dank der Gäste für ihre Dienste gewiss - sie würdigten gerade diejenigen, die ihre Freizeit ehrenamtlich nicht nur für diesen öffentlich wirksamen Einsatz opferten. Die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg nutzte diese Gelegenheit im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2020 "Bayern mobil - sicher ans Ziel", um die Bevölkerung mit der Unfallursache "Ablenkung im Straßenverkehr" zu konfrontieren.In zahlreichen Gesprächen klärten Polizeihauptkommissar Uwe Aulinger und Polizeihauptmeister Michael Faber die Bürger über Gefahren und Risiken durch verschiedene Formen von Ablenkungen im Straßenverkehr auf. Die Beamten zeigten auch einen Kurzfilm, der die Unfallursache "Ablenkung" durch die Bedienung von Smartphones beleuchtete.Das Polizeipräsidium Oberpfalz hatte für Mai verstärkte Kontrollen bei abgelenkten Verkehrsteilnehmern angekündigt. Bei diesen zielgerichteten Aktionen stellte die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg elf Autofahrer fest, die verbotswidrig während der Fahrt ihr Handy benutzten. Sie erwartet nun eine Geldbuße von 60 Euro und ein Punkt.