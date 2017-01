Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

17.01.2017

14

0 17.01.201714

"Kindertagesstätte St. Anna, ein Ort, an dem sich Kinder wohlfühlen": Unter diesem Motto hatte das pädagogische Personal der Einrichtung zum Tag der offenen Tür eingeladen. Zahlreiche junge Gäste mit ihren Eltern und Großeltern honorierten dieses Angebot.

Igel, Bären und Mäuse

Gut angekommen

(lz/bba) Erstmals wartete die Einrichtung mit einer "Bewegungsbaustelle Turnraum", ausstaffiert mit einer Rutsche über ein Klettergerüst, einem Bällebad und Schaumstoffbauklötzen. Schon im Eingangsbereich konnten sich die Gäste erste Einblicke in den Tagesablauf einer Gruppe vom Morgenkreis über Freispiele, gruppenübergreifende Aktivitäten, Kleingruppen, Einzelarbeit bis hin zu Stuhlkreis und Bewegungsspielen machen.Der Kindergarten mit seinen Vormittagsgruppen Igel und Bären, die Ganztagesgruppe der Mäuse und der Kinderhort wurden vorgestellt und die Erziehungsberechtigten bekamen Einblicke in die pädagogische Arbeit der Einrichtung mit ihren jeweiligen Schwerpunkten. Dazu konnte das 13- köpfige Fachpersonal der Kindertagesstätte kennengelernt werden.Für Verpflegung sorgte der Elternbeirat mit Kaffee und Kuchen, der Flohmarkt öffnete seine Pforten. Für die jungen Schützlinge war ein abwechslungsreiches Programmangebot vom Handpuppentheater "Hase und Igel" über Kinderschminken, Spielen und Bastelmöglichkeiten am Tisch oder Bewegungsspielen im Turnraum gestrickt worden, das bei den kleinsten Besuchern sehr gut ankam.