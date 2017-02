Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

27.02.2017

Was liegt näher, als sich im Jubiläumsjahr der Reformation mit Martin Luther zu befassen? Aber die Teilnehmerinnen des Dekanatsfrauentags richteten den Blick auf Katharina von Bora. Die Frau an der Seite des Reformators prägte sein Leben entscheidend mit.

Es war ein Tag des Miteinanders mit dem Thema "Katharina von Bora - Nonne, Ehefrau, Unternehmerin". Passend dazu lief am Abend der Fernsehfilm über Katharina.Frauen haben oft große Taten ihrer Männer erst möglich gemacht. Als ehemalige Nonne stand Katharina von Bora ihrem Ehemann Martin Luther zur Seite. Er hatte seine Freude an all ihren Fähigkeiten und nannte sie "meine liebe Hausfrau, meine Herrin, mein gnädiger Herr Käthe".Dekan Karlhermann Schötz stelle die Theologin und Pädagogin Dr. Andrea König, Leiterin der Fachstelle für Frauenarbeit im Frauenwerk Stein, als Referentin für den Frauentag vor. Er zitierte die Aussage eines Theologieprofessors, ohne Unterstützung der Frauen wäre keine Reformation möglich gewesen: "Deshalb muss auch über die Frauen der damaligen Zeit gesprochen werden." Nach einem Lied des Frauenchors der Christuskirche führte Pfarrerin Heidi Gentzwein ins Thema ein. Sichtlich erfreut war sie über bunt gekleidete Frauen und fröhliche Gesichter; sie fand das einzigartig.Dann erzählte sie über das Leben der Frauen zur Reformationszeit und wie sie auf diese Entwicklung Einfluss genommen haben. Damals entstanden erste Bilder für ein Familienleben im Pfarrhaus. Auch Verbindungen in die Oberpfalz gab es schon.Den Hauptpart des Dekanatsfrauentags bestritt Dr. Andrea König. "Ich möchte sie ein bisschen in die Zeit von Katharina von Bora entführen", wünschte sie sich zum Einstieg. Ihren Vortrag gliederte sie in drei Teile: Das Leben vor, mit und nach Martin Luther. Bei ihren Ausführungen schlüpfte sie mehrmals verbal in die Rolle von Katharina. Die aufmerksamen Zuhörerinnen fühlten sich in die Zeit der Reformation versetzt. "Mein Name ist Katharina von Bora", begann sie, aus dem Leben in der Familie und im Kloster bis zum ersten Kontakt mit Martin Luther zu erzählen. Sie heirateten 1525. Beide führten einen geistlichen Austausch. Nach dem Tod Luthers 1546 trauerte die Welt um den großen Reformator. Die letzten Lebensjahre Katharinas blieben von Sorge überschattet. Im Alter von 53 Jahren verstarb sie 1552. "Sie war eine Frau, die sich nie in den Vordergrund stellte", sagte König abschließend.