24.03.2017

Gemeinschaftsgeist pflegen und das öffentliche Leben im Stadtteil Rosenberg bereichern - das sind, auf einen Nenner gebracht, die zwei Arbeitsschwerpunkte bei der Tischgesellschaft "Edelweiß" Rosenberg. Mit dieser Zielsetzung geht der 1910 gegründete Traditionsverein nun auch an die Vorbereitung des 3. Rosenberger Rosenfestes, das am 10. und 11. Juni beim Schulmuseum stattfindet.

Sieben neue Mitglieder

Öffentlicher Einsatz

Ehrungen Ehe die Hauptversammlung mit dem "Edelweiß"-Vereinslied und einem Abendessen ausklang, galt es sechs "Edelweißerer" für 25-jährige Mitgliedschaft auszuzeichnen. Für ihre Treue nahmen Lore Fischer, Ulrike und Markus Neuss, Bruni und Alfred Niebler sowie Martina Walter das goldene Vereinsabzeichen und einen Brotzeitteller entgegen. (rlö)

Bei der Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen bekräftigte Vorsitzender Sepp Lösch, dass "Edelweiß" künftig verstärkt auf die Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft "Freunde Rosenbergs" setzen will.Nicht nur der mit über 100 Teilnehmern voll besetzte Kettelerhaus-Saal, sondern auch die insgesamt zügig abgewickelte Hauptversammlung mit Neuwahlen und Jubilarehrung machten deutlich: Bei der Tischgesellschaft "Edelweiß" stimmt die Richtung, steht Harmonie nicht nur auf dem Papier. Das bekräftigte in einem Grußwort auch Bürgermeister Michael Göth (selbst ebenfalls Mitglied), der vor allem den Einsatz des Vereins für das Gemeinwohl und die Interessen des Stadtteils Rosenberg anerkennend hervorhob. Das Stadtoberhaupt überreichte eine Spende für die Vereinsarbeit und sicherte der Vorstandschaft auch künftig die uneingeschränkte Unterstützung durch die Stadt zu.Effektive Vereinsarbeit spiegelt sich am deutlichsten in positiver Mitgliederentwicklung. Und da stehen bei "Edelweiß", die Zeichen seit Jahren auf Zuwachs, aktuell mit einem Mitgliederstand von 255. Allein im Verlauf der Generalversammlung konnten sieben Neuzugänge vorgestellt werden. Sie nahmen bereits die fast noch druckfrischen neuen Satzungsbücher entgegen, deren Herstellung maßgeblich von der Firma Arados gesponsert wurde. Für den Vorsitzenden war dies Anlass, nicht nur Arados, sondern allen Spendern und Gönnern des Vereins aus den Reihen der Geschäftswelt oder der Mitglieder für ihre wichtige Unterstützung zu danken. Dank für gute Zusammenarbeit galt auch den scheidenden Vereinswirtsleuten Rosi und Johann Prasser, denen Sepp Lösch einen Präsentkorb überreichte.Mit Stichworten wie Pflege des Rosenpfades, Mitorganisation der Dorfweihnacht, Ortsbildpflege, Ausrichtung beliebter Veranstaltungen (Ausbuttern, Rosenberger Fasching oder Rosenfest), teils in Kooperation mit anderen Vereinen und mit der IG Rosenberg, machte der Vorsitzende das öffentliche Engagement der Tischgesellschaft deutlich. Daneben sei man stets bemüht, auch dem zweiten Schwerpunkt gemäß Vereinssatzung gerecht zu werden, nämlich der Geselligkeitspflege. Das Angebot an unterhaltsamen Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen für die Mitglieder erstrecke sich übers gesamte Jahr.Diesen Veranstaltungsreigen im Detail noch einmal Revue passieren zu lassen, war die Aufgabe von Schriftführer Markus Neuss. Seinem Bericht folgte die Kassenbilanz. Kassier Gerd Kleiner wartete mit Zahlen auf, die eine solide Finanzwirtschaft verdeutlichten. Das sahen auch die Revisoren Jochen Niebler und Manfred Ottmann so, die die Entlastung der Vorstandschaft empfahlen.Ein von der bisherigen Vorstandschaft vorgelegter Wahlvorschlag wurde von der Versammlung einstimmig durchgewunken. Das Wahlergebnis im einzelnen: Vorsitzender Sepp Lösch, 2. Vorsitzender Ernst Strobel, Schriftführer Markus Neuss, 2. Schriftführer Jürgen Staudte, Kassier Gerd Kleiner, 2. Kassier Norbert Weber. Die Zahl der Beisitzer wurde um zwei auf sechs erweitert: Walter Birzer, Karl-Heinz Moritz, Reinhold Kreiner, Horst Kaufmann, Christian Weiß und Helmut Schlegel. Dieses Führungsteam amtiert nun für weitere drei Jahre.Reiseleiterin Helene Röhrer wies auf das Fahrtenprogramm hin, das eine Tagesfahrt ins Hopfenland Holledau im August und eine Mehrtagefahrt nach Kärnten Ende September vorsieht. Für letztere Fahrt sind noch Anmeldungen möglich.