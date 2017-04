Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

11.04.2017

Der Kreis der Bockbierfeste hat sich nun geschlossen. Mit der Frühjahrskur im Gasthaus "Zu den sieben Quellen" in Breitenbrunn absolvierten die Fans von gehaltvollen Gerstensäften und bayerischem Kraftsport in der Herzogstadt insgesamt sechs dieser beliebten Festivitäten. Jedes auf eine andere Arte, jedes mit Stammpublikum und individuellem Charakter.

Bewährte Stärkung

Die Beliebtheit des Gasthauses, das unter der Regie von Birgit und Kuni Mutzbauer geführt wird, war auch Garant dafür, dass die Plätze im Gast- und Nebenzimmer schnell restlos belegt waren. Abordnungen entsandten Tischgesellschaft Riglasbrünner, Woizkirwapaare, Feuerwehr Siebeneichen, der Leichte-Weizen-Stammtisch, Feuerwehr Poppenricht sowie die Kirwagemeinschaften aus Rosenberg und Breitenbrunn.Thomas "Jimmy" Gebhardt freute sich als Hakel-Chef zudem über das Interesse von Bürgermeister Michael Göth, Stadtrat Dr. Armin Rüger, der beiden Bräu Christian Sperber und Armin Ertel sowie Birgland-Wirt Reinhard Kohl. Für die bodenständige Unterhaltung sorgten die "Zwoa Oinzig'n", die sich als extrem sattelfest bei altüberlieferten Brauchtumsliedern - inklusive beim ewig jungen "Neukirchner" - zeigten. Für den schweißtreibenden Durchgang zur 8. Stadtmeisterschaft im Fingerhakeln standen als Stärkung die bewährten Bockbier-Schmankerln der Mutzbauer-Küche sowie die kraftstrotzenden Starkbiere der Brauereien Fuchsbeck und Sperber bereit. Dass es ohne diese Unterlage gar nicht geht, zeigte sich schließlich beim Fingerhakeln, wo nur der bayerisch gedopte Athlet zum richtigen Zug kam. Die Platzierung lautete am Ende: 1. Tobias Pröls, 2. Gerd Renner und 3. Daniel Eckl. Der Sieger ist am Sonntag, 30. April, um 18 Uhr beim Finale im Gasthof Wulfen in Kauerhof mit am Start.