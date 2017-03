Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.03.2017

29

0 14.03.201729

Die ganze Sache stinkt mächtig zum Himmel - und zwar im wahren Wortsinn: Passanten fielen im Stadtgebiet an kleineren Gewässern mehrere große tote Fische auf, die mit der Bauchseite nach oben auf dem Wasser trieben oder am Ufer lagen. Die Spekulationen reichten von Krankheit bis Vergiftung. Ein Fachmann kennt die wahre Ursache.

Ich vermute stark, dass im Regenüberlaufteich jemand diese Fische widerrechtlich eingesetzt hat. Solche öffentlichen Becken werden einfach missbraucht und Fische eingelassen, obwohl für sie wenig Überlebenschance besteht. Hans-Hermann Lier

Für feine Näschen ist das sicher nichts, denn die toten Fischkadaver in einem Regenüberlaufteich im Stadtteil Heimaterde und einem Weiher im Naherholungsgebiet Wagensaß sind längst in Verwesung übergegangen. Dabei handelt es sich ausschließlich um große Fische, die im Wasser sichtbar umher trieben. Ist gar ein Umweltfrevel schuld, der den Tieren den Garaus machte?Hans-Hermann Lier, ehemaliger Vorsitzender des Fischereivereins Amberg, gibt hier aber gleich Entwarnung. Das Phänomen sei für ihn zwar auch nicht alltäglich, aber nach persönlicher Begutachtung und Abwägung aller äußeren Umstände kann der Experte eine Vergiftung von außen fast hundertprozentig ausschließen. Wie Lier erklärt, muss man die Ursache für den plötzlichen Fisch-Tod in akutem Sauerstoffmangel suchen.In den relativ wenig Wasser führenden Weihern und Tümpeln finden große Fische, wie etwa die aufgefundenen Spiegel- und Graskarpfen, bei einer längeren geschlossenen Eisdecke schnell den Tod. Diese Kaliber von bis zu fünf Kilogramm Gewicht bräuchten sehr viel Sauerstoff, um auch die Winterszeit - obwohl die Tiere dabei überwiegend ruhen - gesund zu überstehen. "Hier hat einfach der Sauerstoff nicht ausgereicht", ist Lier überzeugt.Andererseits hätte es nach Ansicht des Experten gar nicht erst zu dieser Misere kommen müssen. "Ich vermute stark, dass im Regenüberlaufteich jemand diese Fische widerrechtlich eingesetzt hat. Solche öffentlichen Becken werden einfach missbraucht und Fische eingelassen, obwohl für sie wenig Überlebenschance besteht."Die Fische könnten auch schon vor längerer Zeit eingegangen sein. Erst durch die Verwesungs- und Gärprozesse stiegen die Kadaver für jedermann sichtbar an die Oberfläche. Vereinzelt hätten Passanten dann die toten Tiere an den Uferrand gezogen, wo sie ihren Gestank verbreiten. Lier appelliert eindringlich, keine art- oder biotopfremden Arten in irgendwelche Gewässer einzusetzen, da sie dort entweder verenden oder enormen Schaden anrichten können. "Der Natur wird so nicht geholfen, aber die Verursacher sollten jetzt wenigstens die Kadaver entsorgen."