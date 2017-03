Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Er musste gerade noch schnell einem Ehepaar helfen, das in Not geraten war, dann konnte sich Theo Wißmüller aber seinen Besuchern widmen: Vertreter der drei Trachtenvereine übergaben dem Leiter der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit (KASA) eine Spende. Beim gemeinsamen Adventssingen der Trachtler Anfang Dezember im vollen Rathaussaal waren 600 Euro zusammengekommen.

Die konnte der Sozialarbeiter bestens gebrauchen. Schließlich hilft die Stelle schnell und unbürokratisch vielen Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Alleinerziehende, Kranke, Langzeit-Arbeitslose, von Altersarmut Betroffene - die Liste sei sehr lang, schilderte Wißmüller den Besuchern.Wilhelm Ertel (Erz- und Eisenwalzer), Herbert Brzoza (Birgländer) und Lydia Zagel (Stammverein) hatten sich entschieden, die KASA zu bedenken mit dem Reinerlös des gut besuchten Musikabends. Übrigens war es schon der 15. seiner Art.