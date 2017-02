Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Unentgeltlich arbeiten sie fleißig meist im Hintergrund. Jedoch sind sie eine unserer wertvollsten Stützen. Die Ehrenamtlichen. Aus diesem Anlass lud Landkreis-Bildungskoordinatorin Ulrike Zimmermann in der Volkshochschule zu einem persönlichen Ehrenamtlichen-Treffen und gleichzeitig zum Workshop.

Sachlich und detailliert

Hilfe bei Problemen

Als ganz besonderes Schmankerl wurde im Hauptteil des Abends ein hochinteressanter Vortrag der selbst ehrenamtlich tätigen Rechtsanwältin Karin Larsen-Lion aus Neumarkt geboten. Unter dem Motto "Ehrenamt einfach helfen - oder doch nicht so einfach?" bot Karin Larsen-Lion vom Regionalzentrum für das Ehrenamt einen spannenden und informativen Vortrag.Nach einführenden Worten vom VHS-Leiter Manfred Lehner informierte Ulrike Zimmermann kurz zum Ablauf und betonte bei dieser Gelegenheit die große Wertschätzung des Landkreises für seine Ehrenamtlichen. Informiert wurde sachlich und detailliert über all das, was man im Ehrenamt auch aus rechtlicher Sicht wissen sollte. Rechtsanwältin Larsen-Lion sprach aber auch über Verdienstmöglichkeiten, wie die sogenannte Ehrenamtspauschale oder "Was tun im Schadensfall im Ehrenamt?". Es wurde klar, dass man nicht immer nur helfen kann, sondern manches doch vorab geklärt werden muss. Der Abend in der Volkshochschule in Sulzbach-Rosenberg war gut besucht. Neben den Ehrenamtlichen waren soziale Organisationen wie Sulzbach-Rosenberg hilft!, die Diakonie aus Sulzbach-Rosenberg sowie Vertreter der Kümmersbrucker Flüchtlingshilfe und die internationale Organisation "Shelter Now" anwesend. Diese Vertreter beteiligten sich auch angeregt mit Fragen und Themenstellungen an dem informativen Abend, den die Rechtsanwältin Larsen-Lion bot. Im Anschluss versprach die Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte Ulrike Zimmermann, die angesprochenen Wünsche und Anregungen des Abends, die für die Ehrenamtlichen von Nutzen sein können, zeitnah umzusetzen.Bei dieser Gelegenheit bot sie den Anwesenden ihre aktive Unterstützung bei bestimmten Problemfeldern an. Themenvorschläge können gerne direkt an folgende Kontakt-Email-Adresse geschickt werden: ulrike.zimmermann@vhs-as.de oder unter 09661/81 19 17 0.