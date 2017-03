Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Viele Menschen denken, diese Krankheiten wären längst ausgerottet. Andere spenden regelmäßig jeden Monat für deren Behandlung - und das schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Um sich bei den Letzteren zu bedanken und ihnen zu zeigen, wofür ihr Geld verwendet wird, kam Michael Röhm, Referent beim DAHW, zum Katholischen Frauenbund St. Marien.

Seit Mitte der 80er-Jahre ist Lepra heilbar, doch es hat die längste Inkubationszeit von bis zu 20 Jahren, und die Übertragungsmöglichkeiten sind bis heute nicht bekannt. Michael Röhm

Vor genau 60 Jahren wurde die Organisation als Deutsches Aussätzigen-Hilfswerk gegründet. Heute kümmert sie sich um Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern, die an Lepra oder Tuberkulose leiden und deshalb ausgegrenzt werden. "Das Hilfswerk ist politisch und konfessionell unabhängig und bietet medizinische und soziale Hilfe", stellte Röhm fest. 2014 erkrankten 220 000 Menschen an Lepra und 9,6 Millionen, davon eine Million Kinder. Diese Lawine von Leid habe zu 1,8 Millionen Todesfällen geführt. So weit müsste es nicht kommen, denn Tuberkulose wäre heute gut mit Medikamenten heilbar, wenn die Behandlung konsequent über sechs bis acht Monate zu Ende geführt wird.Michael Röhm zeigte Bilder aus Togo, das er im September 2013 bereist hat. Bis vor dem Ersten Weltkrieg war das kleine afrikanische Land eine deutsche Kolonie. Hunderte von Menschen wären dort von den sogenannten vergessenen Krankheiten wie Lepra, Tuberkulose und auch Buruli Ulcer betroffen, einer sehr schmerzhaften Variante der Lepra, die vor allem Kinder befalle. "Seit Mitte der 80er-Jahre ist Lepra heilbar, doch es hat die längste Inkubationszeit von bis zu 20 Jahren, und die Übertragungsmöglichkeiten sind bis heute nicht bekannt", schilderte Michael Röhm. An einer Impfung werde geforscht.Das DAHW arbeite eng mit dem Gesundheitsministerium in Lomé zusammen, schule Einheimische als Mitarbeiter, führe regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen durch und bezahle Gesundheitshelfer, die Kranke regelmäßig mit dringend benötigten Medikamenten versorgen.Auch die Naturheiler, von denen es in Togo, wo 45 Prozent der Bevölkerung Naturreligionen angehören, noch viele gibt, würden mit einem Taschengeld unterstützt. Dafür achteten sie genau auf die Anzeichen der drei Krankheiten und schickten mögliche Betroffene zur Behandlung an das DAHW.