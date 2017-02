Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

"Das kann es nicht sein mit dem Jungen", dachte sich Richard Dietz. Der Sozialpädagoge vom Werkhof Amberg-Sulzbach wirkt fast trotzig, wenn er erzählt, wie er Sebastian K. (Name geändert) kennenlernte. Der 30-jährige hat laut Mitteilung der Diakonie-Pressestelle Regensburg im Herbst eine Umschulung beim Werkhof begonnen. Unter den Fittichen von Verkaufsleiterin Silvia Ostler lässt er sich im Gebrauchtwarenhaus in Sulzbach-Rosenberg zum Einzelhandelskaufmann ausbilden.

Ohne Perspektive

"Eine Riesenentwicklung", meint Dietz, über die er selbst manchmal staune. Vor gut drei Jahren hat er den jungen Mann erstmals getroffen. Diverse Praktika in einem Kurs sollten ihm und den anderen ungelernten Teilnehmern berufliche Perspektiven aufzeigen. Für Sebastian K. kam nichts heraus: Weder eine Perspektive, noch so etwas wie Hoffnung. Einige Monate später traf Dietz wieder mit ihm zusammen. Sebastian K. steckte in einer psychosozialen Betreuung, ebenfalls beim Werkhof. Über das Projekt "Zuverdienst" schien eine Integration möglich. Sucht- oder psychisch kranke Menschen gehen bis zu 14 Stunden einer Arbeit nach, ohne dem üblichen Arbeitsdruck ausgesetzt zu sein. Insgesamt 33 dieser Plätze gibt es bei den Werkhöfen, an drei Standorten.Gemanagt werden sie von Richard Dietz. Ihm obliegt die Betreuung und Unterstützung der "Zuverdienstler", wie die geförderten Mitarbeitenden intern bezeichnet werden. Sebastian K. bestückte im Gebrauchtwarenhaus die Regale, nahm Spenden entgegen und überprüfte Lieferungen. Er gewöhnte sich wieder ans Aufstehen, übernahm Verantwortung und lernte mit Kollegen und Kunden umzugehen. "Es war ein wichtiger und nicht einfacher Prozess für ihn", beschreibt Dietz eine schwierige Phase.Weiter heißt es in der Presseinformation, dass vieles, was für andere völlig selbstverständlich ist, sich der gescheiterte Student wieder mühsam aneignen musste. Ähnlich wie für Menschen nach einem Schlaganfall. Rund eineinhalb Jahre machte er diesen Job und fühlte sich dabei zunehmend sicherer. Schließlich bewegte Dietz den Mann, beim Jobcenter einen Antrag auf Umschulung zu stellen. Allein hätte Sebastian K. den Schreibkram nicht bewältigt. Vermutlich hätte er vor den vielen Nachweisen, Attesten und Untersuchungen kapituliert und sich wieder in einen weltabgewandten Zustand geflüchtet. Dietz verschaffte ihm eine neue Wohnung, unterstützte ihn bei den Formalien - geduldig und hartnäckig. Die Umschulung wurde bewilligt.