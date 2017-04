Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Die Aufgaben des VdK haben sich seit seiner Gründung vor 70 Jahren verändert. Doch im Interesse der Menschen, die nicht auf der Sonnenseite leben, ist der Verband nach wie vor unentbehrlich. Dies unterstrichen die Mitglieder bei der Ortsversammlung im Café des Bavaria-Heims.

Erfolgsgeschichte des VdK

Noch viel im Argen

Armut nimmt zu

Ehrungen 70 Jahre halten Anna Hollweck, 50 Jahre Annemarie Paisdzior und 40 Jahre Kurt Rother und Marga Hierstetter dem VdK die Treue. Vor 30 Jahren organisierten sich der Altbürgermeister Gerd Geismann und Günter Wanninger und vor 25 Jahren Wilhelm Hiltner.



Für 30-jährige Tätigkeit als Ortsvorsitzender und 25-jähriges Engagement als Kreisvorsitzender wurde Herbert Göth ausgezeichnet. Irmtraut Engelhardt wurde für 15-jährige Mitarbeit im Ortsvorstand geehrt. (bt)

In zahlreichen Orts- und Kreisverbänden, so auch im Kreisverband Amberg-Sulzbach, werde der VdK verdientermaßen das 70-jährige Jubiläum feiern, konstatierte Bürgermeister Michael Göth. Dies deshalb, weil sich der Sozialverband jahrzehntelang um die Belange von Kriegsopfern, behinderten und älteren Menschen gekümmert und sie bei Streitfällen vor Sozialgerichten vertreten habe.Da selbst im reichen Bayern vielen Menschen - insbesondere Arbeitslosen, Witwen, Senioren, alleinstehenden Müttern und Familien - das Geld nicht zum Leben reiche, sei das Engagement dringend erforderlich. Die Zahlen sprächen für sich. So betrage die Durchschnittsrente für Männer 751 Euro und für Frauen sogar nur 667 Euro. 120 000 Menschen waren Ende 2016 wegen der niedrigen Rente auf Grundsicherung angewiesen.1950, drei Jahre nach der Gründung, gehörten dem VdK bereits 135 000 Mitglieder an, schilderte Vorsitzender Herbert Göth. Inzwischen sei die Zahl auf 1,6 Millionen angewachsen, wobei allein 660 000 auf den Landesverband Bayern entfallen. Skeptiker wie der ehemalige Bundespräsident Heuss, die der Meinung waren, wenn es keine Kriegsopfer mehr gäbe, werde auch der VdK nicht mehr existieren, hätten sich gründlich getäuscht.Im Gegenteil: Zwar stehen heute bei den Aktivitäten des VdK nicht mehr die Kriegsopfer und Hinterbliebenen im Vordergrund, doch die Beratung und rechtliche Vertretung bei Erwerbsminderungsrenten und der Einstufung von Graden der Behinderung (GdB) oder ähnlichen sozialen Angelegenheiten habe erheblich zugenommen.Trotz mancher Erfolge wie der Anhebung der Mütterrente über Forschritte bei der Erwerbsminderungsrente, der Krankenversicherung, der Pflege bis hin zum Mindestlohn liege im sozialen Bereich noch viel im Argen, betonte der stellvertretende Kreisvorsitzende Johann Ludwig.Mit der Aktion "Soziale Spaltung stoppen" zur Bundestagswahl wolle der VdK Druck auf die politisch Verantwortlichen ausüben. Ein Baustein dabei sei die Situation der Rente, wobei es darum gehe, ein weiteres Absinken zu verhindern.Die Bereiche Altersarmut, Gesundheit, Pflege, Behinderung und Finanzen gehörten ebenfalls dazu. Obwohl die wirtschaftliche Konjunktur blühe, der Export wachse, nehme auch die Armut zu. Gegensteuern sei dringend geboten.Neben den Kaffeerunden, die jeden Dienstag ab 14.30 Uhr im Café des Bavaria-Seniorenheims über die Bühne gehen und bei denen Informationen zu sozialpolitischen Themen geboten werden, findet am 16. Mai die Muttertagsfeier und am 10. Dezember die Weihnachtsfeier statt. Etwaige Terminänderungen werden in der Sulzbach-Rosenberger-Zeitung bekannt gegeben.