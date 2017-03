Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15.03.2017

15.03.2017

Die Auswirkungen des verheerenden Erdbebens sind in Nepal noch immer allgegenwärtig. Menschen leiden Not, viele Gebäude liegen noch in Trümmern. Die Initiative "Wir helfen Nepal" um Manfred Härtl sprang den Betroffenen zur Seite. Einem Krankenhaus und einer Schule eröffneten die Oberpfälzer jetzt eine Zukunftsperspektive.

Geld ausgegangen

War vielerorts durch fehlgeleitete Motivation und Misswirtschaft beim Wiederaufbau in Nepal nach dem Erdbeben Sand ins Getriebe gekommen, kann Manfred Härtl jetzt wieder von überwiegend positiven Dingen berichten. Zunächst zeigte er sich nochmals im SRZ-Gespräch dankbar für die immense Spendenbereitschaft, mit der in Gerkhutar die Schule wieder größtenteils instand gesetzt werden konnte. Weitere Mittel werden bei diesem Projekt je nach Bedarf freigegeben.Akute Hilfe konnte der Verein ganz aktuell für ein Krankenhaus in Bhaktapur leisten. Härtl übergab an den Klinik-Vorstand eine Spende in Höhe von 10 000 Euro, um den Betrieb wieder ohne Unterbrechungen führen zu können. Die Frauen- und Kinderklinik war drei Monate nach dem Erdbeben nach einem kräftigen Monsunregen überschwemmt worden. Viele der medizinischen Geräte waren damals unbrauchbar geworden, weshalb die meisten Behandlungen nicht mehr zu leisten waren. Bau und Betrieb des in der Krisenregion wichtigen Krankenhauses wurde überwiegend durch Spenden finanziert. Die Nepal-Hilfen aus Beilngries und Klumbach sowie Sponsoren aus Japan und Australien leisteten hier schon seit vielen Jahren kräftige Unterstützung durch Spenden. Nach der aktuellen Überschwemmung ging das vorhandene Geld aber sehr schnell aus, weshalb die Gabe aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach gerne angenommen wurde.Vom Glück verlassen war auch eine Schule in der Gebirgsstadt Narayan, die etwa 100 Kilometer von der Hauptstadt Kathmandu entfernt liegt. Beim Erdbeben wurde das Schulgebäude völlig zerstört. Für dessen Wiederaufbau mit massiven Betonstäben übergab Härtl 5000 Euro aus dem Spendentopf. Kontakt: Verein "Wir helfen Nepal Amberg- Sulzbach", Geschwister-Scholl-Straße 40, Sulzbach-Rosenberg, 09661/80 180.