09.05.2017

(fnk) Die Sonne strahlte am Nachmittag, und am Abend schützte die Gäste beim Vereinsheimfest der FG Knappnesia das beheizte Festzelt vor Regen.

Es war auf dem Vereinsgelände in der Frommstraße alles bestens vorbereitet für einen ausgelassenen und geselligen Tag. Dazu hatte die Faschingsgesellschaft mit Bratwürsten und Steaks vom Grill, Kaffee und Kuchen, Oberpfälzer Schmankerln, einer Bar und verschiedensten Getränken beigetragen. Höhepunkt waren wieder die schmackhaften gegrillten Makrelen am Steckerl. Sie sind bekannt und beliebt, und deshalb galt es schon eine kleine Wartezeit einzukalkulieren, um an das begehrte Essen zu kommen. Musikalisch sorgten die Weiß-Blauen Buam mit Gitarre und Akkordeon für zünftige Unterhaltung. Lokale Größen aus Politik und Wirtschaft und befreundete Vereine und Organisationen ließen es sich ebenfalls nicht nehmen, auf ein Getränk vorbeizuschauen.Die FG Knappnesia mit ihren Helfern schaffte es auch in diesem Jahr wieder, den Besuchern einen angenehmen Tag in ungezwungener Atmosphäre zu ermöglichen.