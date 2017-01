Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

21.01.2017

3

0 21.01.2017

Alle Wettkämpfe konnten auf den Anlagen des Vereins geschossen werden: Bei der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft 1893 Rosenberg gab es Urkunden und Gutscheine für die Vereinsmeister in 17 verschiedenen Klassen sowie die Jahresmeister- und die Jahresblattlschützen.

Kein Nachwuchs

Seriensieger Kliegel

Urkunden für alle Sieger

Die Vereinsmeisterschaft ist die Voraussetzung, um an der Gau- und Landesmeisterschaft teilnehmen zu können, wenn man sich qualifiziert hat. Unter Aufsicht der Schießleitung wurden die Ergebnisse elektronisch gewertet.Bedauerlicherweise waren keine Schützen in der Schüler-, Jugend- und Damenklasse angetreten. Es wäre deshalb für den Verein eine Bereicherung, wenn sich wieder Jugendliche für den Schießsport interessieren würden, meinten die Verantwortlichen. "Sie wären willkommen!"Vereinmeister in der Altersklasse Luftgewehr wurde Klaus Tuchbreiter mit 375 Ringen. In der Schützenklasse erreichten mit der Luftpistole Hans Georg Flierl 317 und Armin Strobel 282 Ringe. Mit dem Luftgewehr hatte Armin Strobel 301 Ringe. Bei Luftgewehr-Auflage wurde bei 30 Schuss mit 291 Ringen Kurt Falk Sieger vor Leonhard Kurz (290) und Richard Bachmeier (288).Kurt Falk wurde auch mit 281 Ringen Sieger bei LP-Auflage vor Richard Bachmeier (273) und Reinhold Brandl (259). In KK-Gewehr Auflageschießen auf 50 Meter wurde bei 30 Schuss Sieger Leonhard Kurz (270), vor Richard Bachmeier (258) und Hans-Peter Daschner (251). Mit dem Zimmerstutzen auf einer Entfernung von 15 Meter siegte bei 30 Schuss Waldemar Pirner mit 285 Ringern vor Kurt Falk (269) und Georg Rupprecht (232). Mit der KK-Freie-Pistole (60 Schuss) auf 50 Meter erreichte Christian Kliegel 470 Ringe. Er schoss auch die Disziplin Standard 60 Schuss, Kaliber 22, und erreichte 501 Ringe.Mit der Schnellfeuerpistole KK(60 Schuss) erzielte Kliegel 483, bei der Disziplin Zentralfeuer Kaliber 32 (60 Schuss) 485 Ringe und er siegte bei der KK-Sportpistole mit 530 vor Markus Rupprecht mit 493 Ringen. Den ersten Platz erreichte er auch mit der Gebrauchspistole neun Millimeter (340) vor Andreas Grudzinski (328) und Peter Brosch (326).Bei Großkaliber Kal. 45 trat nur Helmut Schleicher an den Stand (40 Schuss, 292 Ringe) und erreichte mit der Pistole Kal. 38 Spezial 336 Ringe. Mit der Pistole Kal. 357 Magnum siegte mit 331 Ringen Andreas Grudzinski vor Helmut Schleicher (314) und Peter Brosch (278). Alle Sieger erhielten Urkunden.Zum Schluss wurden die Jahresmeister und die Sieger im Jahresblattlschiessen geehrt. Sie erhielten Gutscheine. In diese Wertung kam nur, wer 10 Durchgänge zu 20 Schuss absolviert hatte. Von 13 Schützen erfüllten 10 die Voraussetzungen. Bei der Ringwertung erkämpfte sich den ersten Platz Kurt Falk mit 1976 Ringen vor Leonhard Kurz (1955), Richard Bachmeier (1949), Hans-Peter Daschner (1912) und Klaus Tuchbreiter (1873). Die besten Blattlschützen waren Leonhard Kurz (172,5-Teiler), Hans-Peter Daschner (175,10-T.) Kurt Falk (198,8-T.) und Richard Bachmeier (227,7-T.). Der beste Tiefschuss aus 196 Durchgängen gelang mit einem 2,8-Teiler Hans-Peter Daschner.Am 24. Februar beginnt um 17 Uhr auf den Ständen von 1893 Rosenberg der gauübergreifende Rundenwettkampf, zu dem sich 16 Vereine aus dem Gau Sulzbach und Amberg angemeldet haben. Ausweichtage sind 1. und 3. März. Die Leitung hat Waldemar Pirner (SG Neumühle).