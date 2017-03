Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

29.03.2017

4

0 29.03.2017

"Ich möchte auch Polizei werden!" Den Berufswunsch, den der Knirps so lautstark äußerte, hatten auch viele andere Kinder nach dem Besuch der Polizei-Puppenbühne: Im Saal des Feuerwehrhauses an der Bayreuther Straße hörten und sahen über zweihundert Kindergarten- und Vorschulkinder aus der Stadt die Geschichte vom Kasperl, den die böse Hexe verzaubert hatte. Deswegen machte er nun im Straßenverkehr alles falsch. Aber mit Hilfe der Kinder und des Hundes Wuschel fand er zum richtigen und sicheren Verhalten zurück. Eingebettet in das Puppenspiel übermittelten die Polizisten so wichtige Verkehrstipps.

Gute Vorbildung

Überall unterwegs

Die kleinen Gäste erwiesen sich schon als sehr vorgebildet, wie Polizeihauptkommissar Uwe Aulinger stolz bemerkte: Sichere Straßenüberquerung war schon Bestandteil der frühkindlichen Verkehrserziehung im Kindergarten, das hatten schon alle drauf. Trotzdem gebe es noch viel zu lernen, bemerkte Polizeihauptkommissar Peter Merold, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion, und wünschte den Kindern viel Spaß, ebenso Bürgermeister Michael Göth, der die fleißigen Kleinen sehr lobte für ihren Eifer.Nach der Einstimmung durch Polizeihauptmeisterin Bernadette Heining und einem passenden Lied nahm die Geschichte vom Kasperl, Seppl, der Hexe und dem Hund Wuschel ihren Lauf. Polizeihauptkommissar Georg Hüttner und Polizeihauptmeister Thomas Nörl nahmen im Verein mit ihrer Kollegin den Kindern alle Vorurteile: "Vor einem Polizisten braucht ihr euch nicht fürchten. Ihr dürft jederzeit kommen, wenn ihr ein Problem habt, und die Polizei wird sich bemühen, euch zu helfen!" Das nahmen die Kinder dankbar auf.1999 entstand mehr zufällig in Eigeninitiative die Puppenbühne der Polizei Weiden. Zwischenzeitlich wurde es mehr als 550 Mal aufgeführt, vor insgesamt über 48 000 Kindern. Alleine in Sulzbach-Rosenberg gastierten sie schon 16 Mal. Die Akteure spielten in ganz Deutschland und kamen auch in der U.S Garrison Bavaria mit dem übersetzten Stück zur Traffic Safety bestens an.