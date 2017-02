Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

03.02.2017

18

0 03.02.201718

Zur Verkehrssicherung des Lichtmess-Marktes am Sonntag, 5. Februar, hat die Stadt im Jahrmarktbereich Neustadt und Neutorgasse bis Einmündung Lange Gasse, am gesamten Luitpoldplatz sowie in der Rosenberger Straße von den Einmündungen Lange Gasse beziehungsweise Spitalgasse bis zum Luitpoldplatz von 6 bis 18 Uhr beidseitig Haltverbot angeordnet.

Für den allgemeinen Verkehr gesperrt sind die Rosenberger Straße zwischen Stadtturm und Rathaus, der Luitpoldplatz zwischen Zufahrt Tiefgarage und Rathaus, die Bergstraße ab Einmündung Bindergasse in Richtung Luitpoldplatz und der übrige Marktbereich Neustadt und Neutorgasse ebenfalls von 6 bis 18 Uhr.Fahrzeughalter, die ihre Fahrzeuge in der Neustadt, Neutorgasse, Kunst-Fischer-Gasse, am Luitpoldplatz und in der Rosenberger Straße abgestellt haben, werden gebeten, diese rechtzeitig aus der Haltverbotszone auszufahren. Die Linienbusse fahren am Sonntag von 6 bis 24 Uhr über die Alte Straße (Haltestellen: Arbeitsamt Bayreuther Straße, Realschule Erlheimer Weg und Nürnberger Straße).