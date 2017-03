Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

24.03.2017

3

0 24.03.2017

Hier ist es zu eng, da stehen zu viele Autos, dort wird zu schnell gefahren: Im Lauf des Jahres tauchen immer wieder Problemstellen auf, die eine Begutachtung erfordern. Dann schlägt die Stunde der Verkehrsschau. Wenn der Bus mit den Experten irgendwo hält, fällt meist eine Entscheidung.

Keine Einbahnstraße

Parkmöglichkeit schaffen

Schmaler Pfosten kommt

Sie kommen aus den Verkehrsbehörden, dem Staatlichen Bauamt, der Polizei, von der Stadtverwaltung, Bauamt, vom Bauhof, aus dem Stadtrat und anderen Gremien. Der Bürgermeister ist immer dabei. Die Teilnehmer sind berufsmäßig mit dem Verkehrswesen befasst und entsprechend informiert.Rosalia Wendl als Leiterin der örtlichen Straßenverkehrsbehörde lädt ein und führt gewissermaßen auch durchs Programm. Es besteht aus Anträgen, die im Stadtrat oder bei Bürgerversammlungen gestellt wurden, und aus anderen Hinweisen auf die Gefahrenstellen. Zwei Punkte stechen heuer besonders heraus: die Situation in der Rumburgstraße nach Fertigstellung des Dienstleistungszentrums und die beiden berühmten Poller in der Neustadt. Rosalia Wendl schildert zunächst vor Ort die Verhältnisse in der engen Rumburgstraße, in der sich nicht nur auf der südlichen Straßenseite die Autos stapeln. Die Verkehrszählung habe zwischen 60 und 100 Fahrzeuge täglich in beide Richtungen ergeben. Eine Einbahn-Regelung lehnen die Experten dort allerdings nach kurzer Diskussion einhellig ab, sie würde die Verkehrsströme in dem Gebiet nur unnötig verlagern.Sollen die Autos, die vom Hofgarten in die Rumburgstraße fahren, nur nach rechts abbiegen dürfen? So ein Schild sei nicht nötig, meinen die Besitzer Stefan Übler und Tina Meister-Übler, weil das sowieso bei über 90 Prozent der Fall sei. Aber die Autos, die in der Rumburgstraße parken, stellen für Anlieger Horst Fuchs ein Problem dar: Oft seien die Grundstückseinfahrten zugeparkt. Rosalia Wendl verspricht Abhilfe, es sollen durch Zickzack-Linien entsprechende Bereiche freigehalten werden, damit die Einfahrt möglich bleibt.Zusätzliche Parkplätze zu schaffen, das sei auch an auf der Nordseite vor den GBW-Wohnblöcken theoretisch möglich, meint der zuständige Verwalter. Schräg abgestellt, könnten dort bis zu 20 Autos Platz finden. Städtische Stellen werden diese Möglichkeit auf Realisierung prüfen. In der Neustadt gibt es zwei viereckige Betonpolder, dort, wo früher das Neutor stand. Sie sollen die Fußgänger an dieser Engstelle schützen. Der obere wird ständig angefahren, oft von Lastwagen, aber auch von vielen Autos. Stadtrat Karl-Heinz Kreiner will dort schmalere Pfosten gesetzt wissen. Intensiv berät das Gremium und darf während dieser 15 Minuten auch diverse Manöver erleben, die das Problem anschaulich vor Augen führen.Während die Polizei-Vertreter eine Warnfarbe monieren und gar keine Notwendigkeit für die Pollerin dieser Temp-20-Zone sehen, kristallisiert sich gemeinsam mit Bürgermeister Michael Göth eine Lösung heraus: Die Beton-Brocken werden ersetzt durch schlankere Pfosten, das bringt dort bis zu 40 Zentimeter mehr Durchfahrtsbreite. Gleichzeitig soll der Geh-Bereich pflastertechnisch und optisch abgesetzt werden. Dann kracht es hoffentlich nicht mehr so oft bei der Einfahrt in die Neustadt.