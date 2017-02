Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Seit 1. Januar verstärkt die gebürtige Atzmannsrichterin das Standesamt im Haus für Bürgerdienste am Luitpoldplatz. Davor war sie bei der Stadt Vilseck beschäftigt, wo sie seit 12. Dezember 2012 als Standesbeamtin bestellt war. Seit 1. Mai vergangenen Jahres oblag der Fachwirtin für Verwaltung die Leitung des Amtes in Vilseck. Bürgermeister Michael Göth begrüßte sie im Team der Stadtverwaltung.In das Ressort von Stefanie Steiner fallen die Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen. Auch bei der Verwaltung der Friedhöfe laufen alle Fäden im Büro der 38-jährigen Beamtin zusammen. Nach eigenen Angaben sah sie eine interessante Herausforderung darin, an das größte Standesamt im Landkreis wechseln zu können.