01.03.2017

Überzeugungen mit guten Argumenten vertreten und dabei ohne "alternative Fakten" auskommen: Junge Leute haben in der Schule wenig Gelegenheit, das zu üben. Abhilfe schafft der Schülerwettbewerb "Jugend debattiert" unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Den Regionalentscheid trugen sieben Schulen aus Amberg, Sulzbach-Rosenberg, Altdorf, Neumarkt und Lauf im Herzog-Christian-August-Gymnasium aus.

In zwei Altersklassen (Mittelstufe und Oberstufe) traten je zwei Schulsieger gegeneinander an. Sie debattierten, ob im Deutschunterricht regelmäßig Gedichte auswendig gelernt, das Betteln in Innenstädten verboten oder die Frauenbadezeiten in öffentlichen Schwimmbädern ausgeweitet werden sollen. Regionalkoordinatorin Daniela Albers-Kurtz aus Altdorf war beeindruckt vom Niveau: "Insbesondere im Oberstufen-Finale haben wir heute rhetorische und argumentative Spitzenleistungen erlebt." Die Besten waren in der Mittelstufe Christoph Lösch vom Gregor-Mendel-Gymnasium Amberg und Rebecca Betz vom Leibniz-Gymnasium Altdorf, in der Oberstufe Lars Meier und Joshua Eizenhöfer (beide Altdorf). Alle vier fahren im April zum Landeswettbewerb nach München.