Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

03.05.2017

03.05.2017

Als die Polizeibeamten vor der Wohnungstür standen, auf ihr Klingeln niemand öffnete und nur Hundegebell zu hören war, mussten sie von einem Unglücksfall ausgehen. Also holten sie die Feuerwehr, die die Tür öffnete. Sie stieß auf eine unliebsame Überraschung.

Wohnung total verunreinigt

Tierheim gibt Welpen ab

Ins Rollen gebracht hatten die Geschichte die Anwohner des Mehrfamilienhauses im Osten von Sulzbach-Rosenberg. Weil sie laut Polizeibericht "eine unerträgliche Geruchsbelästigung aus einer benachbarten Wohnung" wahrgenommen hatten, informierten sie am Dienstag gegen 11 Uhr die Polizeiinspektion.Nachdem die Wohnungstür geöffnet worden war, stellte sich heraus, dass kein Unglücksfall vorlag. Der 46-jährige Mieter der Wohnung war wohlauf, die Wohnung allerdings extrem vermüllt und verunreinigt. Zudem teilte der Mann sie mit acht verwahrlosten Hunden. Deren Zustand nahm die Polizei zum Anlass, das Veterinäramt einzuschalten. Dessen Vertreter überredeten den 46-Jährigen schließlich, die Hunde - vier Welpen, zwei Junghunde und zwei ausgewachsene Tiere - freiwillig abzugeben. Sie kamen umgehend in die Obhut des Amberger Tierheims.Dort wirkten am Mittwoch die Hundemutter und ihre vier Welpen hocherfreut, als die Oberpfalzmedien-Fotografin in ihren Zwinger kam. "Das sind auch total nette, liebevolle Hunde", sagte Sabine Falk dazu, die Vorsitzende des Tierschutzvereins. "Sie sind aufmerksam, freundlich und zugänglich." In typischer Weise verwahrlost wirkten die Tiere - zum Teil wohl Mischlinge aus Dackel und Bracken - nicht. Die vier Welpen, etwa zwei bis drei Monate alt, hätten freilich zuerst ganz gierig gefressen. Und die "ewig langen" Zehennägel der erwachsenen Hunde führten zu der Frage, ob der Besitzer mit ihnen überhaupt Gassi gegangen sei. Es scheine eher so, als ob er die Tiere ausschließlich in der Wohnung gehalten habe. Nach dem Verhalten der Hunde vermute sie, dass der Mann die Tiere geliebt und viel mit ihnen geschmust habe. "Aber er war offensichtlich nicht in der Lage, sie ordnungsgemäß zu versorgen."Die vier Welpen und zwei der anderen Hunde kann das Tierheim (0 96 21/8 26 00) nach der Quarantänezeit sofort an Interessierte vermitteln. Für die beiden anderen besteht erst einmal die Möglichkeit, dass der Besitzer sie zurückbekommt.Laut Sabine Falk geschieht es in letzter Zeit immer häufiger, dass Tiere ihren Haltern weggenommen werden müssen. Entweder nach mehr oder weniger sanftem Druck durch das Veterinäramt auf dem Weg einer freiwilligen Abgabe oder bei uneinsichtigen Besitzern auf die harte Tour mit Entzug durch die Behörde. Als jüngstes Beispiel nannte Falk acht Katzen, die vergangene Woche aus einer vermüllten Wohnung am Bergsteig in Amberg geholt wurden.