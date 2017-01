Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

24.01.2017

24.01.2017

Was macht Heimat aus, wie finde ich sie, wie kann ich sie gestalten? Mit einer neuen Initiative gehen Volkshochschule, OTH und "Sulzbach-Rosenberg hilft" in einem Pilotprojekt auf Flüchtlinge zu, wollen Integration und Verständnis fördern auf beiden Seiten. Den Anstoß soll ein Film geben, der am 27. Januar im Capitol gezeigt wird.

Die Angst nehmen

Noch viel Arbeit

Flucht und Heimat im Capitol am 27. Januar Marian Mure kündigte an, dass Geflüchtete, Bildungsträger, Ehrenamtliche und andere Beteiligte am 27. Januar um 19.30 Uhr ins Capitol eingeladen seien, um nach einer kurzen Vorstellung den halbstündigen Film zu sehen und dann zu diskutieren. Dolmetscher seien bereit. Man erwarte sich von den Menschen Aussagen dazu, wie sie sich hier Heimat gestalten wollen, wie Deutschland überhaupt ihre Heimat werden kann und was sie selber bereit seien, mit einzubringen.

Flucht und Heimat heißt das Werk, das die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH) gemeinsam mit der Universität Tschernowitz gedreht hat. Darin geht es um ukrainische Flüchtlings-Generationen und den schweren Weg in ein neues Leben. VHS-Leiter Manfred Lehner stellte gemeinsam mit Marian Mure (Leiterin Sprachen- und Mittel-Osteuropazentrum an der OTH), VHS-Bildungs-Koordinatorin Ulrike Zimmermann, Sprachkurs-Leiterin Freya Zobel und Hans Lauterbach von der Initiative "Sulzbach-Rosenberg hilft" die Ziele vor.Die Integration von Flüchtlingen im ländlichen Raum bedürfe einer durchdachten Strategie: Interkulturelles Lernen solle den Geflüchteten die Angst vor der Fremde nehmen und ihnen ein Gesicht geben, erklärte Lehner zur Kooperation. "Wir haben im Landkreis schon vieles richtig gemacht", auch bei der Wertevermittlung", bilanzierte Lauterbach.Ziel der Bemühungen, darin zeigten sich alle einig, müsse sein, den Asylsuchenden einen aktiven Platz in der Gesellschaft zu vermitteln - nur passiv konsumieren alleine bringe keine gelingende Integration.Familie bedeute vor allem für Menschen aus dem arabischen Raum viel mehr als in Mitteleuropa, so eingebunden sei die ganze Verwandtschaft ins tägliche Leben. Das mache den Neuanfang alleine in einem fremden Land doppelt schwer, schilderte Hans Lauterbach.Dass es für die meisten Geflüchteten schwierig sei, überhaupt Kontakt mit Deutschen herzustellen, bestätigte auch Freya Zobel. Nicht jeder wolle singen, tanzen oder Fußball spielen. In der Diskussion solle auch geklärt werden, wo denn die Reise hingeht, erhofft sich Ulrike Zimmermann. Politisch widersprächen sich die Ziele, stellten alle Beteiligten klar: Auf der einen Seite brauche man qualifizierte Arbeitnehmer, auf der anderen würden dann arbeitswillige Flüchtlinge wieder abgeschoben.Vielerlei Themen warteten auf die Ehrenamtlichen: Das Thema Umweltschutz etwa, das den Neulingen nähergebracht werden sollte, Vermittlung von Werten, Vorstellungen, kulturellen Dingen. "Sie denken anders als wir, und das müssen wir auch erst einmal verstehen lernen", fasste Hans Lauterbach zusammen.Der Film wird sicher nur der Anfang einer fruchtbaren Kooperation zwischen den drei Partnern sein, denn das Arbeitsfeld ist weit. Doch der Anfang ist jetzt gemacht.