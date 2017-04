Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

"Das W-Seminar ist einer der Bausteine des neuen Abiturs, der hervorragend funktioniert", sagte Dieter Meyer, Leiter des Herzog-Christian-August-Gymnasiums zu den Zwölftklässlern. "Man sieht, dass hier die erste wissenschaftliche Arbeit entsteht."

In der elften Klasse entscheiden sich die Schüler für ein Seminar und arbeiten dann in kleinen Gruppen ganz intensiv an einem Thema. Ein Jahr lang suchen sie Literatur, lesen sich in die Problemstellung ein, machen Versuche, schreiben eine etwa 15-seitige Arbeit und stellen ihre Ergebnisse schließlich mit einer aufwendigen Präsentation vor. Schon die Themenvielfalt ist beeindruckend. Das Spektrum reicht von einer Untersuchung der Politik Pfalz-Sulzbachs im 17. Jahrhundert über den Einfluss der Religion im Werk Bob Dylans und neue Ansätze der HIV-Therapie bis hin zu einem digitalen Blindenstock, der mit einer selbst programmierten App ergänzt wird. Wie anspruchsvoll die Seminare sind, zeigen schon die Titel der Arbeiten wie "Magmatische Differenziation und die Bildung mineralogischer Lagerstätten". Über den normalen Unterrichtsstoff geht das weit hinaus.Schulleiter Meyer und der Oberstufenkoordinator der 12. Klasse, Klaus Meidenbauer, gratulierten jetzt den besten Teilnehmern der sieben Seminare. Johanna Brandl, Johannes Brunner, Theresa Kiesel, Robin Lauerer, Maximilian Peters, Igor Schäfer und Lena Windisch haben hervorragende Noten für ihre Seminararbeit bekommen, einige sogar das Traumergebnis 15 Punkte.