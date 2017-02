Warteliste statt Krippenplatz

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Die Vorfreude der werdenden Eltern auf das Baby ist riesengroß. Das Kind ist noch nicht auf der Welt, da sind sie schon auf der Suche nach einer Betreuungsmöglichkeit nach der Elternzeit. Im besten Fall finden sie einen Platz in der Krippe, häufig aber erst einmal nur einen auf der Warteliste.

Nachfrage ist größer "Prinzipiell ist die Nachfrage größer als das Angebot", sagt stellvertretender Kämmerer Hans-Jochen Herrmann über die Situation bei den Krippenplätzen in der Stadt. Die Einrichtungen in Sulzbach-Rosenberg bieten insgesamt 72 Plätze. Zudem gibt es aktuell noch 52 Kinder unter drei Jahren, die in den Kindergärten betreut werden. Dort können sie ab einem Alter von zweieinhalb Jahren aufgenommen werden. Häufig sei es so, dass die Eltern ihre Sprösslinge in verschiedenen Krippen anmelden und sich erst später entscheiden. "Da stimmen wir die Listen der Einrichtungen ab", erklärt Herrmann. Er weiß, dass sich bei den Plätzen durchaus noch was tun kann, "Stichtag ist der 1. September". (san)

Als die BRK-Kinderkrippe Sonnenschein vor fünf, sechs Jahren aufmachte, gaben einige Eltern ihre Kleinen noch in die Krippe, weil sie wollten, dass sie soziale Kontakte mit Gleichaltrigen knüpfen. "Diese Zeiten sind vorbei", sagt Anja Hopf. "Die Kinder kommen heute zu uns, weil die Mamas wieder arbeiten gehen."Die von ihr geleitete Krippe hat 24 Plätze plus vier weitere, für die es eine Sondergenehmigung gibt. "Da wir personell gut ausgestattet sind, können wir die 28 Plätze vergeben", erklärt Hopf. Anfragen nach Krippenplätzen kommen das ganze Jahr über. "Die Elternzeit geht schließlich nicht von September bis September." Genauso könne sie im Januar enden. Oder im März. Oder im Mai. Eigentlich in jedem Monat. Anja Hopf bemüht sich, die vier zusätzlichen Plätze freizuhalten, für jene, die unter dem Jahr Betreuung für ihre Kinder benötigen. "Da gilt dann, wer zuerst kommt, der kriegt den Platz." Momentan ist sie ausgebucht, "ich kann erst wieder Kinder zum September 2018 aufnehmen", erklärt sie. Auf der Sonnenschein-Warteliste sind zwischen 10 und 13 Interessenten. "Die Nachfrage ist ganz unterschiedlich", erklärt die Leiterin. Im Januar gab es eine Woche, da hatte sie fünf Anrufer, die für ihr Kind einen Platz wollten. "Und es gibt Wochen, da meldet sich niemand."Sehr selten sei, dass plötzlich ein Platz frei ist, weil das Kind abgemeldet wurde. "Das ist meistens nur, wenn die Familie wegzieht." Da habe es im vergangenen Jahr nur drei Fälle gegeben. Andererseits gibt es auch Zuzüge. "Hat die Familie zwei Kinder, braucht sie nicht nur einen Krippenplatz, sondern für ein Geschwisterkind noch einen Platz im Kindergarten. "Bei denen ist die Situation nicht recht viel anders", weiß Anja Hopf.Sie hat außerdem die Erfahrung gemacht, dass viele Eltern schon eine Krippe suchen, obwohl das Kind noch gar nicht auf der Welt ist. "Die Leute kommen wirklich schon, wenn die Frau noch schwanger ist." Das sei immer häufiger der Fall. Diesen Trend bestätigt Marion Klein, Leiterin der Kinderkrippe der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Im Gegensatz zu anderen Einrichtungen hat sie noch Plätze frei. "Wir sind überraschend leer", sagt Klein und wundert sich selbst. Insgesamt 21 Kinder können dort betreut werden. "Im Moment sind noch neun Plätze frei", sagt sie mit Blick auf die aktuelle Liste. "Das ist schon ungewöhnlich." Doch erst diese Woche war wieder ein Papa da; wenn er zusagt, ist wieder ein Platz vergeben. Ein anderes Kind ist erst im Dezember auf die Welt gekommen. Die Eltern sind sich noch nicht ganz schlüssig, ob es ab September in die Krippe soll oder nicht."Häufig tut sich auch den Sommer über noch was", sagt Klein, die selbst vierfache Mutter ist. "Zu uns kommen viele Schwangere, da steht der Entbindungstermin noch gar nicht fest, um eine Voranmeldung zu machen." Erst später entscheiden sie sich - dafür oder dagegen. Auch während des Jahres tut sich immer mal wieder was. Ein Kind konnte im Januar in den Kindergarten wechseln, so wurde ein Platz frei. Als eine Familie von München nach Sulzbach-Rosenberg zog, war dieser Platz schnell wieder besetzt.Für Marion Klein hängt es auch davon ab, wie viele der Mädchen und Buben in den Kindergarten wechseln. Heuer waren es neun. "Da werden natürlich schlagartig einige Plätze frei." Trotzdem: Ein bisschen verwundert ist sie schon, dass momentan noch viel frei ist in der Krippe der AWO. "Es ist wirklich überraschend leer." Für Eltern, die noch suchen, mag es aber eine gute Nachricht sein, dass ihr Kleinkind doch noch in einer Betreuungseinrichtung unterkommt. (Hintergrund)