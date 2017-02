Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

24.02.2017

7

0 24.02.2017

Die Wasserwachtler in Sulzbach-Rosenberg stellen ihrem Vorstand nach vier Jahren ein gutes Zeugnis aus. Sowohl die Zahl der Mitglieder als auch die der Aktiven ist in dieser Zeit gewachsen.

Ehrungen Zehn Jahre: Isabella Huber, Arietta Vogts



15 Jahre: Kerstin Aufschneider, Anna Jobst, Andreas Laidig, Veronika Laidig, Alfons Ostler



20 Jahre: Natalie Aures, Christian Weiß



25 Jahre: Petra Weiß



30 Jahre: Markus Aufschneider



35 Jahre: Ulrike Mignon, Anna Trettenbach



40 Jahre: Doris Aures, Klaus Kreil, Manfred Weiß



45 Jahre: Klaus Rösch, Norbert Trettenbach



55 Jahre: Gerd Geismann

Bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Schmidt in Aichazandt gab die Technische Leiterin Veronika Laidig den Rechenschaftbericht ab. Die Rettungsschwimmer hätten im Waldbad mit für die Sicherheit gesorgt. Auch an der Talsperre in Trausnitz hielt die Ortsgruppe Wache. Fast 200 Mitglieder zählt sie derzeit, darunter 40 aktive Rettungsschwimmer.Beim Donauhochwasser 2013 waren sie ebenso im Einsatz wie bei mehreren Vermisstensuchen. Die Wasserwacht übernahm Sanitätsdienste beim Landkreislauf, am Annabergfest oder beim Open-Air-Konzert in Kreuth.Vorsitzender Alfons Ostler lobte die Unterstützung durch die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung und im Waldbad. Die Bereitschaftspolizei öffne ihr Hallenbad für das regelmäßige Training.Bürgermeister Michael Göth bedankte sich für den Wachdienst im Waldbad, das jetzt erneuert werde. Er überreichte einen Scheck, um die Ausrüstung zu ergänzen. Sein Vorgänger Gerd Geismann würdigte als BRK-Kreisvorsitzender die gute Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinschaften im Roten Kreuz. Die Wasserwacht Sulzbach-Rosenberg bekämpfe nicht nur den Wassertod, sondern leiste auch Sanitätsdienst für die Menschen.Der Kreisvorsitzende der Wasserwacht, Michael Schmid, hob hervor, dass die Ortsgruppe Sulzbach-Rosenberg Rettungsschwimmausbildungen für die Bevölkerung anbietet. Damit übernehme sie eine der ursprünglichen Aufgaben. Der stellvertretende Landesvorsitzende Oliver Mignon betonte: "Nur wo alt und Jung Hand in Hand arbeiten bleibt der Erfolg auf Dauer gesichert."Die anschließende Neuwahl lief reibungslos ab. Die Mitglieder wählten Alfons Ostler zum Vorsitzenden und Isabella Huber zu seiner Vertreterin. Technische Leiterin und damit für Ausbildung und Einsatz verantwortlich bleibt Veronika Laidig. Die Kasse führt weiterhin Norbert Trettenbach, und als Schriftführerin wurde Margit Zitzmann bestätigt.