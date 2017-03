Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.03.2017

Der 20. März ist für die Erzählungen reserviert, es ist der Weltgeschichtentag. Was es damit auf sich hat, warum es heute einen World Storytelling Day gibt und was ihr persönlicher Favorit unter den Erzählungen und Märchen ist, erklärt Geschichtenerzählerin Tanja Weiß.

Tanja Weiß: Er geht zurück auf eine alte schwedische Erzähltradition. Der 20. März war dort Tag- und Nachtgleiche, da erzählte man sich Geschichten. Während des Irakkrieges in den 1990er Jahren hatten Erzähler die Idee, ihren Protest gegen den Krieg mit einem World Storytelling Day in die Welt hinauszutragen. Gewählt wurde in Anlehnung an die schwedische Tradition der 20. März. Zufällig war an diesem Datum auch die erste Bombardierung von Bagdad. Jedes Jahr gibt es ein anderes Motto, ein Thema war mal "Glück und Schicksal", ein anderes "Monster und Drachen". Zu "Wasser" hatten holländische Erzählerinnen eine tolle Aktion gestartet: Sie gingen mit Putz- und Waschzeug von Haus zu Haus und halfen ihnen beim Abwasch oder beim Putzen und erzählten dazu Geschichten. Heuer ist die Verwandlung das Thema, das finde ich ganz spannend.Vom 20. bis 24. März läuft eine Sonderaktion im Schulmuseum. Derzeit ist das Schulmuseum auf Betteltour, denn wir wollen es allen Vorschulkindern des Stadtgebietes ermöglichen, daran teilzunehmen. Die Kinder bekommen jeweils einen historischen Unterricht, machen Brotzeit und die Märchenstunde "Ein Zauberwort muss her". Für Erwachsene gibt es am 24. März um 19.30 Uhr noch eine Abendveranstaltung zu "Wie Phoenix aus der Asche". Der Eintritt beträgt sieben Euro, den Erlös spende ich immer.Das ist eine jüdische Legende. Sie geht so: Die Wahrheit, die ganz nackt ist, zieht betrübt durch die Straßen. Niemand will sie reinlassen, alle haben Angst vor ihr. Sie trifft auf ihre Schwester, das Märchen, schillernd und prächtig gekleidet. Das Märchen will wissen, was los sei. "Du hast leicht reden, dich vertreibt man nicht, dir rennt man hinterher", sagt das Märchen. Da hat das Märchen eine Idee: Sie gibt der Wahrheit ihre schillernden Kleider. Die nun geschmückte Wahrheit gefiel den Menschen. Fortan gingen die Wahrheit und das Märchen gemeinsam durch die Straßen und waren beide beliebt.