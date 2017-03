Wenn Graf Gebhard, Don Quijote und Peer Gynt einen Ausflug machen...

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

13.03.2017

7

0 13.03.2017

Graf Gebhard, Don Quijote und Peer Gynt machen einen Ausflug. Nicht zu glauben? Doch, das belegt das neue Erasmus+-Projekt "Literary Heros" am Herzog-Christian-August-Gymnasium (HCA) in Sulzbach-Rosenberg. Mit dem Ziel, strategische Schulpartnerschaften ins Leben zu rufen, hat sich das HCA nach dem Comenius-Programm "A Taste of Different Cultures" erneut erfolgreich um ein EU-gefördertes Projekt beworben. Unter Leitung von Studienrat Alexander Voss werden sich Neuntklässler bis August 2018 mit regionalen Sagengestalten auseinandersetzen. Gemeinsam mit diesen literarischen Figuren begeben sich die Gymnasiasten in die Heimatländer ihrer vier Partnerschulen in Norwegen, Polen, Spanien und Irland. Bei dem Projekt lernen die Jugendlichen nicht nur unterschiedliche Kulturen und regionale Besonderheiten kennen - sie lernen auch, eine Geschichte um lokale Helden zu stricken und ihre Gedanken dabei in Worte und Bilder zu fassen. Arbeitsgemeinschaften zum kreativen Schreiben und dem Einsatz neuer Medien sollen am Ende des Projekts eine von den Schülern selbst verfasste Geschichte zeichnerisch und filmisch umsetzen. Auf ihrer ersten Station waren die Jungen und Mädchen gemeinsam mit Studienrat Voss und Oberstudienrätin Angela Deichler in Norwegen. Die Oberpfälzer besuchten ihre Partnerschule in Otta, das am Rande des Rondane-Nationalparks liegt. Bei Workshops, unter anderem mit der Autorin Tanja Kjeldset, präsentierten die HCA-Schüler nicht nur die Besonderheiten der Oberpfalz, sondern erzählten ihren Austauschpartner auch, was es mit Graf Gebhard auf sich hatte. Kultur und Spaß standen gleichermaßen auf dem Stundenplan. Neben Exkursionen nach Oslo ins Wikinger- und Edvard-Munch-Museum sowie nach Lillehammer konnten die Gymnasiasten ihre Rodelkünste beim Nacht-Schlitten-Fahren unter Beweis stellen, wo die waghalsigen Manöver ihrer norwegischen Austauschpartner teilweise den Atem stocken ließen. Auf unserem Bild zu sehen sind Studienrat Voss (rechts) und Oberstudienrätin Deichler (links) zusammen mit den HCA-Jungen und -Mädchen im Eishotel von Hundertfoss. Bild: ksb