Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

12.05.2017

63

0 12.05.201763

"Es könnte unterhaltsam werden", sagte einer der Anwälte zu Prozessbeginn. Wurde es dann auch. Im Mittelpunkt stand die Frage: Was haben vier Männer auf einem Wertstoffhof zu suchen, wenn dort die Tore geschlossen sind? Über zwei Stunden wurde diskutiert.

Dort nichts zu suchen

Alle im Bild zu sehen

Zwei andere Verfahren

Die beiden Angeklagten, 49 und 43 Jahre alt, schwiegen vor dem Amtsgericht und ließen ihre Anwälte reden. Zunächst gab es ein eher nüchternes und langwieriges Geplänkel um die Frage der Wahl- oder Pflichtverteidigung. Obergerichtliche Entscheidungen wurden vor Richterin Julia Taubmann in die Waagschale geworfen, sogar ein sogenanntes Rechtsgespräch fand statt. Der Laie blickte nicht durch.Dann aber fiel der Startschuss zur Causa Wertstoffhof. Dessen Gelände befindet sich in Sulzbach-Rosenberg und ist nur an festgelegten Tagen geöffnet. Als sich die zur Debatte stehende angebliche Straftat ereignete, war die Sammelstelle geschlossen. "Also hatte dort niemand etwas verloren", ließ der Leiter des Wertstoffhofs als Zeuge erkennen. Der Mann hatte Recht. Doch an einem Vormittag kurz nach 10 Uhr tauchten vier Gestalten auf. Das wusste man durch Bilder, die von einer installierten Kamera stammten. Warum wurde sie angebracht?Die Antwort des Sammelstellen-Chefs: "Weil dort immer wieder Leute waren, die da nichts zu suchen hatten." Oder noch deutlicher: Diebstähle aus dem Container für Elektroschrott. Dieser Behälter war über lange Zeit hinweg durch dünnere und dickere Ketten gesichert. "Sie wurden alle geknackt", erfuhr die Richterin. Also blieb der Container letztlich offen. Denn die Vorkehrungen gegen Diebe halfen nichts. Und Sicherungen kosten Geld. Zurück zum vermeintlichen Tatgeschehen: Die Kamera hielt vier Männer im Bild fest, die am Wertstoffhof zugange waren. Aber waren sie es, die das Schloss zu einem Werkzeugschuppen sprengten? Weitere Frage: Klauten sie womöglich auch Elektroschrott aus dem zehn Meter entfernten Container? Die Fotos lieferten zwar Identitäten. Aber Straftaten ließen sich darauf nicht erkennen.Eine harte Nuss. Zumal die Angeklagten schwiegen. Wie gesagt, es waren zwei. Gegen die beiden anderen laufen noch Verfahren. Sie und ihre Freunde waren tatsächlich mit einem Schlüssel auf das Gelände des Wertstoffhofs eingefahren. Auch das ließ sich erklären. Denn die Leute gehörten zum Personal einer gleich nebenan liegenden Sammelstelle für Grüngut. Für beide Anlagen gab es eine Art Generalschlüssel. Den hatten sie.Was soll eine Richterin in solcher Beweislage tun? Dass die Männer nicht aus Jux und Tollerei zum Wertstoffhof kamen, war zu vermuten. Mehr aber auch schon nicht. Von daher schloss sich Julia Taubmann den Anträgen der Verteidiger Helmut Miek und Dr. Heiko Übler an. Sie sprach die mutmaßlichen Schrottdiebe frei. Interessant wird nun, was mit den beiden anderen geschieht. Sie sollen sich irgendwann demnächst ebenfalls vor einem Richter verantworten.