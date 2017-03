Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

16.03.2017

Das Schulmuseum war wieder einmal mit Leben erfüllt. Dort, wo einst Kinder lesen und schreiben lernten, übten sich Frauen in einer anderen Fertigkeit. Da wurde gerührt, gemixt, erhitzt, gekühlt, Zutaten gewogen, Tropfen abgezählt. Es waren aber keine Kuchen, die da entstanden.

Auf rein natürlicher Basis

Wiederholung möglich

Das Rezept für Lippenbalsam Zutaten: 5 ml Mandelöl, 2,5 g Bienenwachs, 2 g Sheabutter, 2 Tropen Sanddorn -Fruchtfleischöl, 0,5 g Lanolin anhydryd und 1 Tropfen ätherisches Öl nach Wunsch.



Herstellung: Das Bienenwachs im Wasserbad schmelzen bei ca. 60 bis 65 Grad. Das Mandelöl in kleinen Mengen dazugeben und unterrühren. Die Sheabutter hinzufügen (bei 35 bis 40 Grad), zwei bis drei Minuten rühren. Die Masse abkühlen lassen und ätherische Öle zugeben und vorsichtig in die Pflegestifthülsen füllen. (hka)

In einer halben Stunde waren wir ausgebucht. Museums-Mitarbeiterin Martina Herbst

Das Schulmuseum zeigt die Vergangenheit, lebt aber ebenso in der Gegenwart. Immer wieder lädt es zu Vorträgen oder kulturellen Veranstaltungen ein, die gut besucht sind. Diesmal war es ein Workshop für Naturkosmetik, der großes weibliches Interesse fand."In einer halben Stunde waren wir ausgebucht", schildert Museums-Mitarbeiterin Martina Herbst den Run auf diesen Abend, den die Rosenberger Kräuterpädagogin Michaela Menath gestaltete. Die Teilnehmerzahl war begrenzt, der Ort bestens geeignet, denn es ging darum, wie in alter Zeit Dinge selber herzustellen anstatt sie zu kaufen.Mineralöl und Aluminium in Pflegeprodukten, Formaldehyd und andere Konservierungsstoffe in Kosmetika - es kann ein krebserregender Giftcocktail sein, der heutzutage für die Körperpflege verwendet wird. Ganz anders dagegen die Naturkosmetik. Michaela Menath hatte ein Sortiment von Zutaten mitgebracht, mit denen Pflegeartikel auf rein natürlicher Basis hergestellt werden.Pflanzenöle wie Jojoba, Mandel oder Sanddorn, Bienenwachs, Lanolin, Sheabutter, Hydrolate aus der Zaubernuss, vom Teebaum oder der Rose, dazu ätherische Öle mit verschiedenen Auswirkungen für Leib und Seele. Schon die Namen und erst recht der Duft der einzelnen Zutaten übten eine faszinierende Wirkung auf die Kosmetik-Schülerinnen aus."Ich bin weder Apothekerin noch Heilpraktikerin", stellte Michaela Menath eingangs klar. Sie hat eine Schule für Kräuterpädagogik absolviert und gibt ihr Wissen und Können gern weiter. Dass es einiges davon viel Geduld und Ausdauer braucht, um natürliche Kosmetik-Produkte herzustellen, wurde den Teilnehmerinnen schnell klar.Nach den Rezepten ihrer Lehrerin wagten sie sich an eine Handcreme, einen Deo-Roller und einen Lippenpflege-Balsam. Da wurde zunächst einmal an den zahlreichen Fläschchen mit ätherischen Ölen geschnuppert, um einen eigenen Duft herauszufinden. Mit Abmessen und Wiegen, dem Kontrollieren der Temperatur im Kessel und dem Rühren mit dem "Zauberstab", beim tropfenweisen Zugeben der Duftstoffe, beim Sterilisieren mit Alkohol und dem Abfüllen der fertigen Produkte waren die Teilnehmerinnen einige Stunden beschäftigt.Die Mühe hat sich gelohnt: Am Ende des Abends waren die Frauen stolz auf ihre selbst hergestellten Kosmetikprodukte und sicher, dass keine Chemie, sondern nur rein pflanzliche und wertvolle Stoffe darin enthalten sind. Da der Teilnehmerkreis an diesem Workshop begrenzt war, wären das Schulmuseum als auch die Kräuterpädagogin bereit, bei Interesse einen weiteren Kurs anzubieten.