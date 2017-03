Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

"Für insgesamt 572 junge Frauen und Männer begann am 1. März ein neuer Lebensabschnitt. Sie starteten an den Standorten in Sulzbach-Rosenberg, Nabburg, Eichstätt und Königsbrunn ihre Ausbildung", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Aus dem Bereich der Einstellungsberatung Amberg, zuständig für die kreisfreie Stadt Amberg sowie die Landkreise Amberg-Sulzbach und Schwandorf, sind zehn Anwärter darunter. Für die beiden Frauen und die acht Männer sei damit ein Traum in Erfüllung gegangen.Traditionell wurden die angehenden Ordnungshüter vom Einstellungsberater, Polizeihauptkommissar Jörg Pfab, zu einem Abschlussgespräch bei der Polizeiinspektion Amberg eingeladen. Sie erhielten neben der Vorstellung des Ablaufs ihres Ausbildungsseminars auch einige praktische Tipps mit auf den Weg.Die bayerische Polizei suche auch in den nächsten Jahren verstärkt Nachwuchs. Bewerbungen für den Einstellungstermin März 2018 seien noch bis Ende April 2017 möglich. Informationen unter www.mit-sicherheit-anders.de oder bei Jörg Pfab unter 09621/89 03 05.