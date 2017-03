Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

12.03.2017

Der Rektor hält sich zwar manchmal die Ohren zu, aber der Lerneffekt ist enorm. Im Angebot der Gebundenen Ganztagsschule wird schon mal laut getrommelt oder flott getanzt. Die Jahnschule bietet dieses Format schon seit zehn Jahren an. 2007 war sie eine von nur 40 Ganztagsschulen in Bayern

Hilfe bei Hausaufgaben

Begrenzte Plätze

Schwerpunkte Schulische Förderung.



Stärkung der Teamfähigkeit.



Entwicklung der Kreativität.



Förderung von Schlüsselqualifikationen und grundlegender Kompetenzen.



Unterstützung der Kommunikationsfähigkeit.



Ausbau der Sozialkompetenz.

Schultag/Schulzeit Der Schultag dauert von Montag bis Donnerstag von 8 bis 15.30 Uhr. Ab 7.30 Uhr ist täglich die Betreuung gewährleistet. Am Freitag enden die verpflichtenden Unterrichts- und Förderstunden vormittags laut Stundenplan. Alle Kinder haben stets Zugriff auf frisches Mineralwasser. Das tägliche gemeinsame Mittagessen findet unter Aufsicht statt. Die Schüler verlassen um 15.30 Uhr ohne Hausaufgabendruck die Schule. Am Freitag gibt es einen kleinen Aufgabenplan für das Wochenende. So erhalten die Eltern Infos über die aktuellen Unterrichtsthemen und -inhalte. Außer den Kosten für das Essen der Kinder entstehen keine zusätzlichen Pflichtkosten für Eltern (außer Kopierkosten, Kosten für Ausflüge usw.). (oy)

Gute Laune, Mitmach-Freude und gegenseitige Unterstützung prägen auf den ersten Eindruck die Situation in einer Gebundenen Ganztagsklasse (GTK) im Stadtteil Rosenberg. "Wir unterstützen und entlasten damit die Eltern bei der Erziehung und Betreuung durch kompetente Förderung. Im Vordergrund steht aber immer der individuelle Umgang mit dem Kind", erklärt Rektor Peter Plößl die Idee hinter dem Angebot.Der Schulleiter ist überzeugt, dass mit der GTK mehr Qualität für die Schüler erreicht werde. Grundlage dafür sei der verpflichtende durchgehend strukturierte Aufenthalt in der Schule an mindestens vier Werktagen von täglich 8 bis 15.30 Uhr. Zudem stünden die vor- und nachmittäglichen Aktivitäten in einem konzeptionellen Zusammenhang, und der Unterricht laufe in einer Ganztagsklasse.Gebundene Ganztagsschulen unterbreiten zusätzliche unterrichtliche Angebote und Fördermaßnahmen. Das können unter anderem mehr Stunden in Deutsch, Mathematik, Englisch sein oder für interkulturelles Lernen bzw. sprachliche Integration, mehr Lern- und Übungszeiten für Schüler mit Lerndefiziten oder besonderen Begabungen, Hausaufgabenhilfen, Projekte zur Gewaltprävention oder Freizeitgestaltung. In der gebundenen Ganztagsschule werden überwiegend Lehrkräfte und Förderlehrkräfte eingesetzt, aber auch externe Honorarkräfte, etwa für die Betreuungen der Mittagszeit sowie für Freizeitgestaltung oder Berufsorientierung. Der gesamte Tagesablauf wird von der Schule organisiert. Über die Einrichtung von gebundenen Ganztagsschulen entscheidet der Staat im Rahmen seiner Ausbauplanungen. Er finanziert sie auch. Die Eltern übernehmen die Kosten für das Mittagessen.Der eigentliche Schlüssel zum Gelingen des GTK-Konzepts liege laut Plößl aber im rhythmisierten Tagesablauf. Dabei werde Wert gelegt auf den Wechsel von Anspannung und Entspannung, Lernen und Spielen, Pflichtunterricht und besonderen Angeboten sowie Klassen- und Gruppenunterricht. "Die Abwechslung garantieren zudem verschiedene Fachleute, die nicht unbedingt Lehrer an der Schule sind. Wir kooperieren hier zum Beispiel mit der Städtischen Sing- und Musikschule oder mit dem Sozialdienst katholischer Frauen bei der Hausaufgabenbetreuung. Möglich ist auch der Einsatz von Sporttrainern oder Künstlern, die mit den Kindern üben oder malen", ergänzt der Schulleiter beim Rundgang."Wir können an der Jahnschule für jede Jahrgangsstufe nur eine Ganztagsklasse bilden, weshalb immer bei 20 Kindern Schluss ist. Mit anderen Worten: Wir haben begrenzte Plätze. Melden sich also mehr an, muss die Schulleitung über die Aufnahme entscheiden, das wird dann zwischen dem 8. und 12. Mai bekanntgegeben. Anmeldungen für alle Jahrgangsstufen sind ab sofort im Sekretariat an der Jahnschule möglich", betont Peter Plößl, der abschließend auch auf die Schuleinschreibung am Mittwoch, 29. März, hinwies.