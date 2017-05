Zuerst muss der Mensch kommen

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Zum Spendenaufruf für Straßenhunde in Tierheimen in Rumänien ("Es fehlt an allen Ecken und Enden", SRZ vom 3. Mai):

In den Medien wurde schon länger eine Freiwilligenorganisation von Tierärztinnen und -ärzten erwähnt, die Unfruchtbarkeitsmaßnahmen bei Rüden und Hündinnen vornimmt, um die unkontrollierte Vermehrung dieser streunenden Tiere einzudämmen. Futterspenden helfen hier nicht weiter.Bei einer Spendengala im vergangen Jahr, Sternstunden oder Ähnliches, wurde ein Haus für behinderte Kinder gezeigt. Sie lagen auf Holzrosten, weil Betten fehlten. Mich hat dieser Anblick als Opa von sechs gesunden Enkelkindern sehr geschockt. Eine in der Gala erwähnte Hilfsorganisation, in die auch Landtagspräsidentin Barbara Stamm eingebunden ist, will sich darum kümmern.In Rumänien leben gerade in ländlichen Regionen vor allem alte Menschen in bitterster Armut, sonst würden nicht jedes Jahr Tonnen von Hilfsgütern dahin geschafft.Tierfürsorge ist anerkennenswert und soll auch sein, aber zuerst muss doch der Mensch kommen. Da gibt es noch viel zu tun.Georg Hagerer, Sulzbach-Rosenberg___Leserbriefe müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu kürzen.