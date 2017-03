Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

06.03.2017

Wann, wenn nicht jetzt? Wer sein Haus umbauen, modernisieren, sanieren will, der sollte Geld in die Hand nehmen. Zinsen sind günstig wie nie, ein dickes Sparbuch bringt nichts. 18 Firmen zeigten bei der Handwerksmesse, wie es fachgerecht geht. Die Bilanz beweist, dass Aufträge kommen - es kann losgehen.

Volle Baugebiete

Besucherandrang

Unsere Handwerkskammer ist die zweitstärkste in Deutschland. Kreishandwerksmeister Hans Weber

"Ein Internethändler zahlt hier keine Gewerbesteuer", meinte Manfred Englhard, der Sprecher der 18 Messebetriebe, mit Blick auf die vielen Stände in der Berufsschule. Er und seine Kollegen bilden das Rückgrat des Mittelstandes in der Herzogstadt, und die vielen Hundert Besucher zeigten sich am Wochenende mit ihnen solidarisch. Mit einem Blick in die vollen Auftragsbücher bilanzierte Englhard am Sonntagabend: "Handwerk hat hier wieder goldenen Boden!" Schon bei der Eröffnung am Samstag hatte er aber trotzdem auf einige Probleme hingewiesen: Lehrlinge seien oft Mangelware im Bauhauptgewerbe, und auch an der Rentenhöhe für Beschäftigte mit 40 oder 45 Arbeitsjahren gebe es noch viel zu tun, trotz der Tariflöhne. "Ein Miteinander von Mittelstand und Gewerkschaften muss Druck auf die Parteien erhöhen, um Abhilfe zu schaffen."Neueste Zahlen hatte Bürgermeister Michael Göth parat: 8826 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gebe es in der Stadt derzeit, 32 Prozent der Landkreis-Zahl. Von 880 Betrieben im Landkreis seien 250 in der Stadt angesiedelt, rund 28 Prozent also. Alleine das Handwerk beschäftige in Sulzbach-Rosenberg rund 1800 Menschen. "Es pendeln viel mehr Menschen zu uns ein, als Einheimische täglich wegfahren zur Arbeit!" Auch der Bürgermeister zeigte sich nach der Messe beeindruckt von der Qualität der Angebote: "Beratung und Service stimmen hier einfach." Die momentane rege Bautätigkeit auf privatem, geschäftlichen und öffentlichen Sektor unterstreiche das. Die Baugebiete der Stadt seien voll belegt, daran habe auch das Handwerk seinen Anteil. Die Geburten- und Einwohnerzahlen entwickelten sich ebenfalls erfreulich."Vom Armenhaus in die Spitzenposition", steuerte Kreishandwerksmeister Hans Weber zur Bilanz bei: Die Handwerkskammer Amberg-Sulzbach sei die stärkste in Bayern und die zweitstärkste im Bundesgebiet, auf die Bevölkerung gerechnet. Ausbildung, Zuwächse, Angebote, all das habe sich vorbildhaft entwickelt. Harald Schwartz, Mitglied des Landtags, schloss sich der Bewertung an: "Wir sind stolz auf das Handwerk und die Wirtschaftskraft." Man habe das Handwerk als Stabilitätsanker schätzen gelernt. Deswegen sei auch die Initiative zum Schutz der Meister-Qualifizierung politisch auf den Weg gebracht worden, was Englhard und Weber wiederum freute: "Der Meisterbrief muss bindend bleiben!"An beiden Tagen strömten die Besucher ins Berufsschulzentrum, um sich über energetische Sanierung, technische Weiterentwicklung, Heizungen, Baumaterialien, Bodenbeläge, Innenausbau und vieles mehr umfassend zu informieren. Und die Auftragsbücher wurden des Öfteren aufgeklappt. (Zum Thema)