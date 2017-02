Wirtschaft Sulzbach-Rosenberg

28.02.2017

"Diese Messe passt genau in die Zeit, in der wieder mehr gebaut und renoviert wird" - Bürgermeister Michael Göth wünschte den Organisatoren der 12. Messe "Handwerk aktuell" so viele Besucher wie in den Jahren zuvor. 18 Firmen beraten Besucher rund um Haus und Wohnung. Start ist am Samstag, 4. März.

Viele Arbeitsplätze

Fülle von Themen

"Handwerk aktuell 2017" - die 12. Sulzbach-Rosenberger Fachmesse am 4. und 5. März in der Berufsschule ist eine echte Aufforderung an die Bevölkerung, mit den Handwerkern ins Gespräch zu kommen, sich über das Angebot der Betriebe zu informieren und gegebenenfalls konkrete Aufträge zu besprechen.Die Aussteller präsentierten ihr Konzept jetzt dem hocherfreuten Stadtoberhaupt. Alle Häuslebauer oder Wohnungs- und Eigenheimbesitzer, die an Ausbau, Modernisierung oder energetische Sanierung denken, sind hier gut aufgehoben. "In einer Zeit, in der die Nachfrage nach qualifizierten Handwerkerleistungen groß ist, bietet sich die Gelegenheit, sich zu informieren und fachlichen Rat einzuholen", so der Bürgermeister. Er versprach auch Hilfe, falls bei der nächsten Messe in zwei Jahren die Renovierung der Berufsschule dazwischenkomme.Im Bereich der Stadt Sulzbach-Rosenberg gibt es derzeit 254 Handwerksbetriebe. Von den etwa 25 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Handwerk im Landkreis finden immerhin rund 7700 in Sulzbach-Rosenberg Anstellung. Das sind gemessen an der Einwohnerzahl mehr als 30 Prozent und beweist, dass die Stadt Arbeitsplätze auch für umliegende Gemeinden vorhält.Manfred Englhard, der bei der Eröffnung für die ausstellenden Firmen spricht, wies auch darauf hin, dass sich Schulabgänger an beiden Tagen direkt an den Ständen über Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk informieren können.Bei der Fachmesse in der Berufsschule in der Neumarkter Straße kann man sich individuelle Antworten auf alle Fragen rund um folgende Themen holen: Heizungsbau, Gebäude- und Elektrotechnik, Maler- und Bauarbeiten, Werkzeuge, Baustoffe, Schreinerei, Raumausstattung, Bodenbeläge, Schlosserei, Fliesen, Kamin- und Kachelöfen, Photovoltaik, Solarthermie, Energieberatung, Baubiologie, Unterhaltungselektronik sowie Fördermittel- und Finanzierungsberatung.Aber die reine Fachberatung ist noch lange nicht alles, was die Handwerker anbieten: Da wäre zunächst die Tombola mit 200 von den Firmen gestifteten Preisen - Hauptgewinn ist ein Full-HD-Flachbild-Fernseher mit 49 Zoll im Wert von 600 Euro. Den Reinerlös der Tombola übergeben die Handwerker später an die Initiative "Meine". Aktuelle Themen finden sich auch im Programm der Messe 2017: Neuheiten rund ums Bad für Sanierung und Neubau, Beratung zu modernen und energiesparenden Heiztechniken, Weichwasser-Anlagen, Bauen im Bestand, Massivbau, Umbau und Sanierung, speziell zum Thema Keller, Modernisierung, Neubau, Sanierung und Renovierung.Weiter geht es mit neuesten Empfangstechniken und Netzwerktechnik, Insekten- und Sonnenschutz; modernen Heizungsanlagen, Elektrik rund um Haus und Hof, E-Check-Prüfungen; Innendämmung, Schimmelsanierungen, Fassadenrenovierung, Vollwärmeschutz; Fenster, Innentüren, Haustüren, Treppen und -renovierung, Einbruchschutz; Immobilien-Service;Grund- und Speicheröfen, Küchenherde mit Durchheize, Zentralheizungsherde und wasserführende Ofeneinsätze, Fliesen- und Natursteinverlegung; Photovoltaik, Stromspeicher; neueste Öl- und Gas-Brennwerttechnik, Pellets- und Stückholzanlagen, Solarthermie; Dachverglasung, Asbestsanierung, Fenstergitter/Zäune, Balkon- und Treppengeländer. (Zum Thema)